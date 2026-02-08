L'OL Lyonnes et l'ASSE se retrouvaient ce week-end pour le troisième et dernier Derby de la saison 2025-2026. Avant dernière du championnat avant la rencontre, les stéphanoises se déplaçaient sur la pelouse d'un leader invaincu ! Résumé de la rencontre comptant pour la 15 ème journée d'Arkema Première Ligue.

Le Derby est toujours, un match différent, une date que l'on coche en début de saison. Pour ce dernier affrontement de la saison, l'ASSE de rendait au Groupama Stadium.

Une première mi-temps encourageante

Voici le 11 de départ aligné par Sébastien Joseph.

Les XI Vertes pour affronter Lyon 💚 Avec la première titularisation de Hallie Meadows 👊 pic.twitter.com/jmxzc5fDuh — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) February 8, 2026

Le coup d'envoi est donné au Groupama Stadium. Comme attendu, les joueuses de l'OL Lyonnes vont totalement prendre le contrôle du ballon.

L'ASSE subit, mais parvient à tenir, grâce notamment à Alice Pinguet qui réalise plusieurs belles parades.

Les Vertes tentent d'exploiter leur contre-attaque mais c'est difficile. Alors que l'ASSE pensait pouvoir tenir le 0-0 à la mi-temps, c'est finalement sur un ultime coup-franc que les Rhodanniennes vont ouvrir le score dans le temps additionnel, 1-0.

Un deuxième acte compliqué pour l'ASSE

Le premier changement est effectué avec l'entrée en jeu de Tyler Isgrig à la place de Laure Hermann. La seconde mi-temps débute très mal pour l'ASSE qui encaisse un but d'entrée de jeu. Il ne faut pourtant rien lâcher, et montrer de nouveau une belle solidarité et solidité défensive pour de rassurer avant les prochaines échéances.

A l'heure de jeu, l'ASSE effectue deux nouveaux changements. Marion Romanelli et Kaylan Bradford-Williams laissent leur place à Morgane Belkhiter et Nikolina Istock.

Un troisième but est inscrit à la 70 ème minute de jeu. Nouveau changement pour l'ASSE. Hallie Meadows laisse sa place à Amandine Pierre-Louis. Il reste 15 minutes dans cette rencontre. Sarah Cambot cède ensuite sa place à Rachel Corboz. Un dernier pénalty dans le temps additionnel va permettre à l'OL d'inscrire un dernier but. C'est sur ce score de 4-0 que la rencontre se termine. Tout se sera finalement joué en 20 minutes sur ce match. Il faut maintenant tourner la page et se projeter vers la prochaine rencontre.

Après les défaites de Lens et Montpellier, l'ASSE n'est pas décrochée au classement. Tout reste à faire pour les stéphanoises qui défieront Strasbourg dans deux semaines à domicile !