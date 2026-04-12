En déplacement à Moulins ce samedi à 18h30, les Verts devaient absolument gagner pour éviter de basculer dans la zone rouge. En difficulté depuis plusieurs semaines, les joueurs de Sylvain Gibert se retrouvaient face à leurs responsabilités dans cette rencontre capitale pour l'avenir de la réserve stéphanoise en national 3. Résumé de la rencontre.

Défaits contre Toulouse le week-end dernier avec de nombreux pros (0-1), Sylvain Gibert a livré son analyse de la rencontre sur le site officiel : "On avait pas mal de redescentes de professionnels dans l’optique de leur redonner du temps de jeu et qu'ils soient prêts si le coach souhaitait s'appuyer sur eux. Malgré cette équipe plus âgée que d’habitude, on s’incline sur un scénario représentatif de notre saison. Il y a pourtant eu peu d’occasions franches des deux côtés. Mais on se retrouve finalement à perdre ce match, et même s’il n’y avait pas d’enjeu, c’était un rendez-vous important pour les joueurs."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Touré - Stojkovic, Dodote, J.Mouton, Hornech - Gadegbeku (Sissoko, 86'), Eymard, Baalal (Sahraoui, 69') - Othman (Toty), N'Guessan , Lutin Zidee (Cissé, 80').

Sont entrés en jeu : Cisse, Sissoko, Toty, Sahraoui.

Résumé de la rencontre

Les Verts ont concédé le match nul (1-1) en début de soirée sur la pelouse de Moulins-Yzeure.

Dominateurs lors du premier acte, les Stéphanois ont logiquement pris l’avantage à la 34e minute. Jibril Othman s’est illustré avec un enchaînement crochet-frappe du gauche imparable, venu se loger sous la barre. Au retour des vestiaires, Djylian N’Guessan a manqué deux occasions de faire le break, un tournant dans cette rencontre. Les Auvergnats en ont profité pour revenir au score à l’heure de jeu.

Ce résultat permet toutefois à l’ASSE de rester à flot au classement. Avec 23 points, les Verts conservent deux longueurs d’avance sur leur adversaire du soir et trois sur Jura Sud, prochain opposant dans huit jours à Aimé-Jacquet. Battu à domicile par la lanterne rouge Cosne, ce dernier reste néanmoins à portée des Stéphanois.

La semaine prochaine, les reservistes stéphanois recevront ce dimanche 19 avril à 15h, une équipe concurrente dans cette quête du maintien : Jura Sud foot.

Crédit photo : asse.fr