Le staff stéphanois doit actuellement faire face à une véritable pénurie de joueurs. La trêve internationale a vidé l’effectif de la réserve de l'ASSE, plusieurs jeunes étant appelés avec leurs sélections respectives.

Privée de nombreux joueurs en sélection et à l’infirmerie, l’équipe réserve de l’AS Saint-Étienne voit sa rencontre face à l’AS Monaco, prévue ce week-end pour la quatrième journée du Challenge des Espoirs, être reportée.

Parmi eux, on retrouve Zuriko Davitashvili (Géorgie), Irvin Cardona (Malte), Ben Old (Nouvelle-Zélande), Ebenezer Annan (Ghana) ou encore Mahmoud Jaber (Israël). Les internationaux français U19 Axel Dodote, Nadir El Jamali et Luan Gadegbeku, mais aussi Strahinja Stojkovic (Serbie U19) et Lucas Stassin (Belgique U21), sont également concernés. Ces nombreuses absences rendent impossible la tenue du match face à l’AS Monaco, initialement programmé ce week-end.

La Coupe de France bouleverse l’organisation du staff de l'ASSE

En parallèle, la Coupe de France vient compliquer la donne. L’effectif professionnel, lui aussi amoindri, devrait faire appel à plusieurs jeunes de la réserve pour compléter le groupe. Une situation qui pousse logiquement le staff à préserver ses forces et à reporter la rencontre face à Monaco.

Cette décision vise avant tout à éviter les risques de blessure et à maintenir une cohérence sportive, dans une période où la hiérarchie des effectifs est mise à rude épreuve.

Objectif Saran pour le retour à la compétition

Les joueurs de Sylvain Gibert devront désormais patienter avant de retrouver le championnat. Leur prochain rendez-vous est fixé à la semaine prochaine sur la pelouse de Saran, un déplacement qui s’annonce déjà délicat. L’objectif sera clair : relancer une dynamique positive après cette parenthèse forcée.

Ce report pourrait néanmoins permettre à certains blessés — comme Chico Lamba, Maxime Bernauer ou Joshua Duffus (ischios) — de se rapprocher d’un retour à la compétition. Un mal pour un bien, peut-être, pour une réserve stéphanoise en quête de stabilité dans ce Challenge des Espoirs.