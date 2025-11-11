Formé à Rennes, passé par le Paris FC et désormais pilier de la défense stéphanoise, Maxime Bernauer s’impose à l’ASSE avec son style élégant et réfléchi. L’ancien Rennais est revenu sur son parcours, sa vision du football et le duel entre ses deux anciens clubs.

À 27 ans, Maxime Bernauer cultive une approche du football aussi raffinée qu’efficace. Sur le site officiel du Stade Rennais, son club formateur, le défenseur de l’AS Saint-Étienne a livré un entretien où transparaît toute sa philosophie de jeu. « On m’a parfois reproché un manque de dureté dans les duels, reconnaît-il. J’ai d’autres qualités, notamment à la relance, héritées de mon passage à Rennes. Là-bas, on avait tout le temps le ballon. »

Bernauer, qui a aussi évolué en milieu défensif sous les ordres de Julien Stéphan, garde de cette période un goût prononcé pour le jeu soigné : « Le football est d’abord un spectacle. J’aime les joueurs qui allient rigueur et élégance, les défenseurs qui savent manier le ballon. » Un discours rare dans un poste où la robustesse prime souvent sur la finesse, mais qui colle parfaitement à la philosophie de jeu prônée par Saint-Étienne, friande de relances propres et d’un jeu de possession réfléchi.

Un retour en France et un nouveau défi à Saint-Étienne

Après une parenthèse à l’étranger, Maxime Bernauer a retrouvé la France et la Ligue 2 en février dernier. Et pas n’importe où : chez les Verts.

« J’étais heureux de retrouver le football français, surtout dans une institution comme Saint-Étienne, confie-t-il. Ici, il y a un projet ambitieux et une ambiance exceptionnelle. L’objectif, c’est clair : remonter en Ligue 1. »

L’ancien Rennais affiche un sourire à l’évocation d’un possible retour au Roazhon Park, mais cette fois sous les couleurs vertes : « Ce serait un joli clin d’œil », admet-il. En quelques mois, Bernauer s’est imposé comme un cadre du vestiaire, apprécié pour sa sérénité et son sens du collectif. Un profil complémentaire des autres défenseurs stéphanois, et une pièce maîtresse dans la quête de la montée.

Le regard du technicien sur Rennes – Paris FC

Toujours attentif à ses anciens clubs, Bernauer a aussi livré son analyse du duel entre Rennes et le Paris FC avant la rencontre « Le SRFC peut mettre plus d’intensité, notamment sans ballon, alors que le PFC préfère gérer dans un bloc médian. Deux styles différents, mais intéressants. » Le match a depuis été remporté 1-0 par les Bretons grâce à un but d’Embolo.