À quelques jours de son match historique face à l’AS Saint-Étienne, l’AS Quetigny se prépare à vivre l’un des plus grands moments de son histoire. Ce samedi 15 novembre à 20h30, le club de Régional 2 accueillera les Verts au stade Gaston-Gérard de Dijon pour le 7ᵉ tour de la Coupe de France. Une affiche de rêve, mais dont l’organisation a connu quelques turbulences.

Après plusieurs jours d’incertitude, la billetterie pour la rencontre rouvre officiellement ce mardi 11 novembre à 14h. Suspendue le week-end dernier en raison de discussions sur la sécurité, elle va enfin permettre aux supporters des deux camps de se procurer les précieux sésames. L’AS Quetigny a d’ailleurs tenu à rassurer ses fans dans un communiqué : « Venez nombreux vivre cette belle fête du foot entre pros et amateurs, en toute sécurité. »

Une préparation perturbée mais pleine d’envie

En attendant cette rencontre exceptionnelle, les hommes de David Régnet ont connu un week-end plus terne, s’inclinant 2-0 dans le derby face à Chevigny. Un revers anecdotique, tant les esprits étaient déjà tournés vers le choc de coupe de France face à l’ASSE. « On a beau dire aux joueurs de ne pas y penser, c’est impossible. Il fallait gérer les blessures et les cartons pour que tout le monde soit prêt samedi », a confié l’entraîneur quetignois.

Le technicien a d’ailleurs préféré préserver plusieurs cadres, dont Madani et Szurlej, afin d’éviter toute mauvaise surprise avant le grand soir. Ce vendredi, le groupe prendra ses quartiers au parc des Sports Gaston-Gérard pour une ultime séance dans l’antre du Dijon FCO.

Coupe de France à Gaston-Gérard : Une organisation sous tension

Si le rendez-vous promet une fête populaire, les discussions entre la préfecture, le DFCO et les clubs ont ralenti la mise en place logistique. Les autorités redoutent en effet un afflux massif de supporters stéphanois, bien supérieur à la capacité du parcage visiteurs (600 places). L’hypothèse d’une interdiction de déplacement a même été étudiée pour éviter tout débordement.

Malgré ce contexte tendu, Quetigny garde la tête froide. « On attend et on subit la situation », reconnaît un membre du staff, conscient que la préparation de ce match de coupe de France a été parasitée par les décisions extérieures.

Mais dans l’esprit des joueurs et des dirigeants, la priorité reste la même : vivre pleinement ce moment unique. Face à un géant du football français, l’ASQ espère créer la surprise et marquer durablement l’histoire du club et du football bourguignon. Ce samedi, le stade Gaston-Gérard s’habillera de vert et de rouge pour une soirée qui s’annonce, quoi qu’il arrive, inoubliable.