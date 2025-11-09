Auteur d’un but et de deux passes décisives, Joshua Duffus a largement contribué au succès 3-2 de l’AS Saint-Étienne face à Troyes. L’attaquant stéphanois s’est exprimé après la rencontre, rassurant les supporters sur sa blessure pour le Progrès.

Face à une équipe troyenne accrocheuse, les Verts ont dû puiser dans leurs ressources pour ramener trois points précieux. Portés par un Joshua Duffus étincelant, les hommes d’Eirik Horneland ont réalisé une première période de haut niveau, conclue avec deux buts d’avance. L’attaquant anglais a délivré deux passes décisives avant de marquer un but plein de lucidité. En seconde période, l’ASSE a souffert, mais a su tenir bon jusqu’au coup de sifflet final. « Le coach nous demande de nous battre. Ce soir, on l’a bien fait », a confié Duffus, sourire aux lèvres, à l’issue de la rencontre.

Joshua Duffus, moteur offensif des Verts

Depuis plusieurs semaines, Joshua Duffus s’impose comme un atout majeur du secteur offensif stéphanois. Sa vitesse, sa justesse technique et son sens du but apportent une réelle plus-value au jeu de l’ASSE. Avec ce nouveau but et deux passes décisives, l’attaquant confirme sa montée en puissance et justifie pleinement la confiance que lui accorde le staff.

« Je suis content d’avoir marqué, mais l’important c’était vraiment de prendre les trois points », a insisté le joueur, preuve d’un état d’esprit collectif exemplaire. Un message fort envoyé à ses coéquipiers et aux supporters, alors que Saint-Étienne continue sa remontée au classement.

Plus de peur que de mal pour sa blessure ?

Sorti en fin de match, Joshua Duffus a inquiété un temps les supporters stéphanois. Mais le principal intéressé s’est voulu immédiatement rassurant : « Ma blessure ? Tout va bien, ça va aller ». De quoi soulager le staff et les fans avant les prochaines échéances.

L’ASSE, toujours en course pour une place en ligue 1, aura bien besoin de son jeune attaquant pour poursuivre sa belle série. Avec un mental d’acier et une efficacité retrouvée, Duffus incarne aujourd’hui l’esprit combatif des Verts.