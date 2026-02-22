L'ASSE recevait Feurs pour le compte de la 17e journée de national 3. Alors que les hommes de Sylvain Gibert enchaînent les matchs nuls (Vierzon (0-0), Orléans (2-2), Auxerre (0-0)), ils voulaient cette fois-ci retrouver le goût de la victoire. Résumé de la rencontre disputée à 1h à l'Etrat.

Opposés à Feurs pour la 17e journée de National 3, les joueurs de Sylvain Gibert abordaient ce rendez-vous avec l’envie de se relancer. Onzièmes avant le coup d’envoi avec 18 points, les Stéphanois recevaient une formation forézienne mieux classée. Sur le terrain, le scénario n’a pas été simple.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Touré, Stojkovic, Annan ’, Dodote, Kasia, Gadegbeku, Agesilas, Eymard, Duffus, Sissoko, Cissé

Buts : Duffus (40’), Moulin (80’), Lutin Zidee (94’) pour l’ASSE ; Camara (93’) pour Feurs

Sont entrés en jeu : Hornech, Lutin Zidee (46'), Moulin (64’), Ntambu (70’)

Résumé de la rencontre

Dès l’entame, Axel Dodote concède une main dans la surface. Une frayeur vite dissipée par Touré, impeccable sur la tentative de Deschamps (8e). Un tournant.

Alors que la domination visiteuse s’installe, l’ASSE frappe au meilleur moment. À la 40e minute, Duffus profite d’une relance hasardeuse plein axe. L’attaquant file au but et conclut avec sang-froid, 1-0. Juste avant la pause, Touré repousse encore une tête dangereuse. Les Verts virent en tête, presque contre toute attente.

ASSE – Feurs : un derby sous tension en National 3

Au retour des vestiaires, la physionomie ne change pas. Feurs conserve le ballon et multiplie les situations. L’ASSE recule et défend avec solidarité. Le match bascule à l’heure de jeu avec l’expulsion de Sissoko (62e), averti une seconde fois.

En infériorité numérique, les Stéphanois plient sans rompre. La réussite leur sourit aussi. Sylla trouve la Transversale de Touré (74e). Quelques minutes plus tard, un but de Feurs est annulé pour hors-jeu (77e).

À dix minutes du terme, Braillon écope lui aussi d’un second avertissement. Les deux équipes se retrouvent à dix contre dix. Dans la foulée, Gadegbeku délivre une superbe transversale vers Lutin Zidee. Au second poteau, Noah Moulin conclut sans trembler (80e). Le break fait mal aux visiteurs.

National 3 : un succès précieux pour l’ASSE

Feurs réduit l’écart dans le temps additionnel par Camara (92e). Mais sur le dernier corner, Kacou monte pour tenter l’égalisation. L’ASSE récupère et contre parfaitement. Lutin Zidee part seul et scelle définitivement le sort du match (94e). 3-1. Score final.

Ce succès permet aux Verts de grimper à la huitième place, à hauteur de leur adversaire du jour. Une opération comptable réussie dans la course au maintien et à la première partie de tableau.

Pour la prochaine rencontre de championnat, l'ASSE se déplacera à Romorantin le samedi 7 mars à 18h. Avant cela, les protégés de Sylvain Gibert joueront contre le Paris FC, le dimanche 1er mars à 13h dans le cadre du challenge des espoirs. Un quatrième et avant dernier match de poule dans cette compétition avant le déplacement à Toulouse au mois d'avril.

