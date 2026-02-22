Troisième victoire consécutive, une deuxième place retrouvée et un Lucas Stassin toujours aussi précieux dans le jeu : l’ASSE poursuit sa montée en puissance au moment clé de la saison. Pendant que les Verts confirment leurs ambitions sur le terrain, l’actualité du club reste dense en coulisses, entre sanctions lourdes du côté des féminines, prolongation prometteuse et concurrence accrue en défense. Tour d’horizon d’une semaine verte aussi intense que déterminante.

Troisième victoire consécutive pour les Verts qui grimpent à la deuxième place, à seulement deux points du leader. Troyes aurait pu perdre sa place lors de son match animé face à Pau. Les résultats favorables permettent aux Verts de reprendre une option sérieuse dans la course à la montée.

Face à Laval, la rencontre démarre idéalement avec un cadeau de la défense adverse. Après l’égalisation, les hommes de Montanier ont montré une vraie force de caractère pour repasser devant. Comme la semaine dernière, la seconde période a été plus compliquée, mais l’essentiel est assuré.

Stassin n’a toujours pas trouvé le chemin des filets, mais sa prestation reste très intéressante. Précieux dans le jeu en remise, il a su libérer rapidement vers les côtés et créer du danger. L’efficacité tarde encore, mais tout laisse penser que le déclic est proche.

Le coach et le président de l’ASSE féminine lourdement sanctionnés

Le derby entre l’ASSE et l’OL en Division 1 Arkema a laissé des traces. Battues 4-0, les Stéphanoises ont surtout vu leur image ternie par les propos insultants tenus par leur coach et leur président envers l’arbitre Madame Cécile Bessière. Sébastien Joseph, malgré des excuses rapides, a écopé d’une lourde sanction de 14 matchs de suspension. Jean-Marc Barsotti est lui suspendu deux mois pour des faits similaires.

Proches de la zone rouge, les Vertes devront donc terminer la saison sans leur entraîneur sur le banc, un coup dur supplémentaire dans une période déjà délicate.

Gadegbeku prolonge à l'ASSE !

Bonne nouvelle pour l’AS Saint-Étienne : Luan Gadegbeku prolonge jusqu’en 2029. International U19 français, le jeune milieu est récompensé après avoir réussi à intégrer le groupe professionnel cette saison.

Malgré un temps de jeu plus limité ces dernières semaines, il a montré suffisamment de qualités pour convaincre le club de miser sur lui à long terme. Un signal fort envoyé à un joueur considéré comme un élément d’avenir dans l’entrejeu stéphanois.

Le cas Soumahoro

Arrivé blessé, le jeune défenseur polyvalent n’a toujours pas disputé la moindre minute avec l’équipe première stéphanoise. Avant d’espérer s’imposer, il devra d’abord monter en puissance physiquement pour être capable d’enchaîner.

Gaucher, capable d’évoluer dans l’axe ou sur un côté, il fait face à une concurrence dense. Dans l’axe, Nadé reste une valeur sûre par sa régularité, tandis que Le Cardinal s’est installé à ses côtés. Avec le retour attendu de Lamba, la hiérarchie pourrait encore se resserrer.

Sur le côté gauche, Ben Old s’adapte très bien et apporte offensivement, ce qui limite les possibilités de rotation tant qu’il reste performant. Derrière lui, Annan n’a pas totalement convaincu, laissant peut-être une petite ouverture. La saison est encore longue : au jeune défenseur de saisir sa chance lorsqu’elle se présentera.