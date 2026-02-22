Les Vertes de l’ASSE se sont inclinées face à Strasbourg (0-2) au stade Salif-Keita lors de la 16e journée d’Arkema Première Ligue. Supérieures dans le jeu, elles ont été punies sur phases arrêtées. Une défaite frustrante dans la course au maintien.

Dans un match important pour le maintien, l’ASSE féminine recevait Strasbourg, solide sixième du championnat. Les joueuses de Tom Bouvier restaient sur des prestations encourageantes et comptaient bien enchaîner à domicile.

Sur le terrain, les Stéphanoises ont affiché de belles intentions. Organisées en 3-5-2, elles ont rapidement pris le contrôle du ballon. Nadjma Ali-Nadjim s’est procurée la première occasion (12e), avant que Sofie Hornemann ne place une tête cadrée sur Wahl (15e). Les Vertes ont dominé la première période, multipliant les corners et les frappes lointaines, notamment par Faustine Bataillard (40e, 45e).

ASSE – Strasbourg : un réalisme cruel

Au retour des vestiaires, le scénario bascule. Malgré une nouvelle tentative de Sarah Cambot (54e), ce sont les visiteuses qui frappent les premières. Sur coup franc, Elise Bonnet, ancienne Verte, ouvre le score (0-1, 59e).

Cinq minutes plus tard, sur corner, Barrett double la mise (0-2, 64e). Deux coups de pied arrêtés. Deux buts.

L’ASSE tente de réagir. Nadjma Ali-Nadjim manque de peu un lob astucieux (76e), puis rate un penalty dans le temps additionnel. Le score ne bougera plus.

Tom Bouvier : « On doit être beaucoup plus tueuses »

Après la rencontre, Tom Bouvier n’a pas caché sa frustration. Le coach stéphanois a pointé le manque de concentration sur les phases arrêtées :

« C’est une déception car on a livré une bonne prestation dans le jeu, en concédant peu de situations, et nous sommes punis sur coups de pied arrêtés en deuxième mi-temps. On manque de concentration et on concède ces deux buts largement évitables. »

Malgré la défaite, l’entraîneur retient du positif :

« Malgré tout, on peut garder en tête notre aspect défensif, on a été solides, hormis ces deux coups de pied arrêtés, on n’a pas concédé d’occasions franches. Devant, on doit être plus efficaces et moins maladroites. La recette passe par le travail à l’entraînement, on doit être beaucoup plus tueuses. »

Dans la lutte pour le maintien en Arkema Première Ligue, cette défaite pèse lourd. Bouvier en est conscient :

« C’est une cartouche de grillée dans le maintien. On attend le résultat de Nantes-Montpellier (il y a eu 2-2), mais avec la défaite de Lens, ça peut faire statu quo dans la lutte pour le maintien. On a 15 jours pour bien travailler et préparer le déplacement à Dijon où il va falloir prendre des points pour avancer. »

Prochain rendez-vous donc le 11 mars à Dijon. Avant deux réceptions capitales face au Paris FC puis Lens à Geoffroy-Guichard. Le maintien se jouera là. Mais le message est clair : pour rester en Arkema Première Ligue, les Vertes devront être « beaucoup plus tueuses ».