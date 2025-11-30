Le huitième tour de la Coupe de France a livré ses derniers verdicts avec la victoire de Troyes contre l’Union Foot Touraine. Découvrez tous les résultats avant un tirage des 32es de finale très attendu.

Le huitième tour a démarré vendredi avec trois affiches. Concarneau a dominé le Stade Briochin (1-0) tandis que Grenoble s’est imposé à Annecy dans le choc de Ligue 2 (1-2). Sarreguemines, pensionnaire de Régional 1, a longtemps cru à l’exploit mais s’est incliné face à Nancy (3-4).

Samedi, la journée a été rythmée par une pluie de buts et de surprises. Reims a écrasé Torcy (1-5). Saint-Maur a maîtrisé Bogny-sur-Meuse (0-3). Montpellier a assuré l’essentiel contre Montceau (0-2). Sochaux a passé six buts à Sarre Union (0-6). Plus loin, Freyming a créé une sensation en sortant le Racing Besançon (1-0).

Amiens, Orléans, Croix ou encore Canet-en-Roussillon ont validé leur qualification. L’exploit du jour vient de Fontenay, qui a corrigé Châteauroux (4-1). De son côté, Bastia s’en est sorti aux tirs au but à Saint-Malo. Laval a offert une démonstration contre Saint-Pauloise (6-0). Beauvais a trébuché contre Dieppe (1-2), tandis que Dunkerque s’est promené à Abbeville (0-5).

Plusieurs matchs se sont terminés aux tirs au but : Steenvoorde – Béthune (20-21), Romorantin – Blois (6-7), Montreuil – Granville (4-3), Raon-l’Étape – Mulhouse (4-1) ou encore Chauvigny – Poitiers (10-9). Bordeaux a tremblé mais passe face à Mazères (3-4).

L’ASSE a également fait le travail avec sérieux et intensité en écrasant Ecotay-Moingt 11-1. Une qualification nette, dans la lignée du travail mené par Eirik Horneland depuis sa prise de fonction.

Les derniers qualifiés en coupe de France avant le tirage des 32es

Ce dimanche, les derniers tickets pour les 32es de finale ont été distribués. Chantilly, Saint-Cyr, Avranches ou encore Les Sables Vendée Foot ont validé leur présence au prochain tour. Troyes a clôturé ce huitième tour en s’imposant 0-2 sur la pelouse de l’Union Foot Touraine.

Tous les qualifiés auront les yeux rivés sur le tirage au sort de ce lundi à 19h. Les clubs amateurs rêveront d’un choc face à une Ligue 1, tandis que les clubs professionnels tenteront d’éviter le piège du déplacement compliqué.