Malgré une journée difficile, l’ASSE arrache sa qualification et poursuit son aventure dans le tournoi. Battus par Nantes puis accrochés par Le Havre, les Verts s’en sortent grâce à leur parcours global et défieront Strasbourg en demi-finale.

Après une victoire ce vendredi contre la sélection de la Vendée (2-0), la journée avait pourtant mal commencé pour l’ASSE. Opposés à Nantes, les hommes de Kevin De Jesus ont subi une lourde défaite (0-3). Longtemps accrochés dans la rencontre, les Stéphanois ont craqué en fin de match, encaissant plusieurs buts qui ont plombé leur différence. Un revers difficile à digérer, tant les Verts avaient montré des choses intéressantes dans le jeu avant de céder.

Dans la foulée, il fallait réagir face au Havre. Mission partiellement accomplie. Les Verts ont ouvert le score grâce à Isaac Seydi, récompensant une entame sérieuse. Mais comme lors du premier match, l’ASSE a manqué de constance. Le Havre est revenu en seconde période, profitant d’un relâchement stéphanois. Score final : 1-1. Un résultat frustrant, mais suffisant dans le contexte.

Un scénario favorable

Malgré ces résultats mitigés, la bonne nouvelle est tombée en fin de journée. L’ASSE se qualifie pour les demi-finales. Dans ce groupe B très disputé, Nantes et Saint-Étienne valident leur billet malgré deux matchs nuls lors de cette ultime journée.

Derrière, la Vendée et Le Havre terminent respectivement troisième et quatrième. Une élimination logique pour ces deux équipes, moins régulières sur l’ensemble de la phase de groupes.

Dans le groupe A, Strasbourg confirme son statut avec une première place solide. Marseille l’accompagne en demi-finale, tandis que Nice et la Sélection Outaouaise quittent la compétition.

ASSE – Strasbourg : place au choc en demi-finale

Le décor est désormais planté. L’ASSE affrontera Strasbourg en demi-finale. Un défi de taille face à l’équipe la plus impressionnante de la phase de groupes.

Les Verts devront hausser leur niveau de jeu, notamment dans la gestion des fins de match. Les deux rencontres du jour ont mis en lumière certaines fragilités. Mais la qualification est là, et dans ce type de tournoi, tout peut aller très vite.

Une victoire face à Strasbourg ouvrirait les portes de la finale et ferait oublier cette journée compliquée.