Les U19 de l'ASSE reprenaient leur quotidien avec le retour du championnat U19 national après deux semaines de trêve. Eliminés en coupe Gambardella, les coéquipiers de Nathan Mouton n'ont plus que l'objectif d'engranger le maximum de points d'ici la fin de saison. Pour cette 19ᵉ journée, les Verts se déplaçaient à Cavigal de Nice à 15h. Résumé de la rencontre.

Défaits 0-1 contre le leader monégasque lors de la dernière journée, le coach stéphanois Frédéric Dugand avait livré son ressenti : "C’est frustrant, mais c’est le football de haut niveau. Des situations, on en a. Sur des temps forts, on doit basculer, mettre ce supplément d’âme. Les deux équipes ont eu des intentions de jeu aujourd’hui, c’était un match plaisant. Il y a des bonnes surprises concernant certains joueurs. Pour d’autres, il va falloir recadrer certaines choses car certaines attitudes ne répondent pas à l’exigence de ce haut niveau."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Houngbo-Civier - Teillol, Mnemoi, Jolivet, Lengue - Ait-Amer, Rised, N. Mouton - Aini, Yvars, Toty.

Sont entrés en jeu : Verhoeven, Bijot, Lengi.

Résumé du match

Après une bonne fin d'année 2025, les U19 retombent dans leurs travers et peinent à nouveau à enchaîner les résultats. Lors de ce déplacement périlleux, les Verts se font surprendre juste avant la pause. Les locaux vont ouvrir la marque à la 43ᵉ minute de jeu. Cueillis à froid, les coéquipiers de Rayan Ait-Amer se doivent de réagir mais ne trouveront pas les solutions. Ils repartent donc bredouilles de ce déplacement dans le sud.

Un résultat qui confirme qu'ils joueront leur maintien dans cette poule jusqu'au bout et qu'il faudra décrocher les points pour s'éviter une fin de saison catastrophe.

La semaine prochaine, les Verts affronteront la lanterne rouge Aubagne Air Bel le samedi à 15h en terres marseillaises pour le compte de la 20e journée de championnat.