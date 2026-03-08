Victoire face au Red Star, dynamique sportive, analyse des performances individuelles et questions tactiques pour la suite : la semaine a été riche autour de l’ASSE. Entre résultats, données de performance et réflexion sur l’organisation de l’équipe, plusieurs enseignements se dégagent à l’approche des prochaines échéances du championnat. Focus sur les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer...

Match très important dans la course à la montée pour les Verts face au Red Star FC. Grâce à cette victoire sur le score de deux buts à zéro, les Verts prennent désormais huit points d’avance sur le club parisien, un écart précieux dans la lutte pour le haut du classement. Ce succès permet aussi de continuer à mettre la pression sur Troyes, le leader.

Les hommes de Montanier ont parfaitement maîtrisé la rencontre. Il a toutefois fallu attendre avant l’ouverture du score signée Pedro, auteur de son premier but chez les professionnels grâce à une frappe puissante. En fin de match, Stassin a scellé la victoire avec une frappe précise à l’entrée de la surface.

Performance des joueurs : des confirmations et des surprises

Une analyse basée sur les données confirme certaines impressions observées cette saison du côté de l’ASSE. Parmi les grandes satisfactions, Stassin et Duffus ressortent particulièrement. Au milieu, Tardieu réalise une saison solide, tout comme Davitashvili et Cardona. La bonne surprise vient aussi de Kevin Pedro, dont les statistiques confirment l’importance croissante dans l’équipe.

À l’inverse, deux joueurs apparaissent plus en difficulté. Miladinovic s’adapte encore progressivement au championnat français, avec des statistiques pour l’instant assez neutres. Le second est Moueffek, en dessous des attentes, notamment sur le plan physique avec des données moins élevées dans les courses et les distances parcourues. Rien d’alarmant toutefois pour le milieu formé au club, qui conserve un potentiel important pour aider l’équipe.

Comment fonctionne le staff de Montanier ?

Pour faire progresser son équipe, Philippe Montanier s’appuie sur un staff élargi au sein de l’AS Saint-Étienne. Trois adjoints gèrent les principaux secteurs du jeu : Ilan occupe désormais un rôle d’adjoint tourné vers l’animation offensive, tandis que Stéphane Lièvre supervise le travail défensif. De son côté, Jean‑François Bédénik poursuit sa mission auprès des gardiens.

La préparation physique est confiée à un trio composé de Callum Daley, Philippe Djo Petitjean et Paolo Gaudino. Gaudino se concentre notamment sur les échauffements, tandis que Petitjean supervise davantage le renforcement musculaire. L’ensemble est coordonné avec le directeur de la performance Donough Holohan, chargé d’adapter les programmes individuellement. Enfin, Ben Smalley s’occupe plus spécifiquement de la gestion des blessures et des pépins physiques des joueurs.

La préparation mentale est assurée par Jules Fauvey, en charge des néo-professionnels, et Foivos Papastaikoudis le préparateur mental des pros.

Le casse-tête en défense pour l'ASSE

Le retour de Chico Lamba approche et pourrait offrir un vrai casse-tête à Philippe Montanier du côté de l’AS Saint-Étienne. La défense stéphanoise est performante depuis plusieurs matchs, et il faudra donc décider quel joueur sortir pour réintégrer le défenseur au fort potentiel.

Une première option serait de replacer Pedro sur le banc et de décaler Julien Le Cardinal sur le côté, un poste qu’il peut également occuper. Dans l’axe, Le Cardinal s’impose comme le leader de la défense tandis que Mickaël Nadé reste très régulier. Problème : Pedro devient un élément fort de la défense, et sa performance face au Red Star ne va pas infirmer la tendance...

Autre possibilité : tester une nouvelle charnière centrale avec Lamba et Le Cardinal, un duo qui pourrait représenter le plus gros potentiel pour l’arrière-garde stéphanoise. Mais Montanier pourrait aussi choisir la continuité et ne pas modifier une équipe qui gagne. La décision devrait tomber lors des prochains matchs.