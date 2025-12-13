L'ASSE affrontait Jura Sud Foot pour la dernière rencontre de championnat de l'année 2025. Peu inspirés depuis plusieurs semaines avec notamment des défaites contre des équipes relégables : Saran (2-1) et Moulins (2-1), les joueurs de Sylvain Gibert doivent réagir. Après ça, les joueurs auront une pause avec les compétitions jusqu'à mi-janvier. Voici le résumé de la rencontre.

C'est un Sylvain Gibert frustré mais pas abattu qui s'est exprimé après la défaite du week-end dernier sur le site officiel : "L’objectif était de stopper cette spirale négative, de se rapprocher du maintien et de tenir nos adversaires à distance, tout en retrouvant le goût de la victoire à domicile. Malheureusement, les semaines se suivent et elles se ressemblent, dans le mauvais sens. On n’y est pas totalement, on ne met pas tous les ingrédients. Il manque des choses dans nos prestations, notamment individuelles.

Ils mettent un top but sur leur action qui lance le match, et on leur donne le deuxième. Comme depuis de nombreuses semaines, on concède beaucoup trop de buts et on se fait punir. Après, oui, on doit faire plus. Mais tout n’est pas à jeter. Je sens que les joueurs sont déterminés. Simplement, pour le moment, ça ne tourne pas pour nous. Il ne faut surtout pas se positionner en victimes. Il faut continuer à insister pour faire revenir la réussite."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Toure - Achour, J. Mouton, Hornech, Makhloufi - Depalle, Tatuszka, Traore - Agesilas, Konte, Cheikh.

Résumé du match

Le match commence avec le pire des scénarios puisque dès la 6ᵉ minute de jeu, Jura Sud va ouvrir le score. Heureusement à la demi-heure de jeu, les stéphanois réagissent et égalisent grâce à Makhloufi. 1-1, c'est le score à la pause mais aussi le score à l'issue de cette rencontre. Un point pour finir pour les joueurs de Sylvain Gibert !

La prochaine rencontre se jouera le dimanche 11 janvier à 15h à l'Etrat contre Haut Lyonnais.

Crédit photo : asse.fr