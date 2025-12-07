La réserve de l'ASSE affrontait Moulins Yzeure à l'Etrat pour le dernier match de l'année 2025 à domicile. Résumé de la rencontre jouée ce dimanche à 15h00.

À l'issue de la défaite contre Saran (2-1), le coach Sylvain Gibert s'est exprimé sur le site officiel : "La réalité cruelle du football nous saute aux yeux sur la première mi-temps, regrette Sylvain Gibert. Quand on ne sanctionne pas les adversaires, on s’expose à le payer ensuite. On a ultra-dominé, notre pressing nous a fait récolter beaucoup de ballons, mais nous n’avons pas été assez tranchants pour concrétiser. C’est l’apprentissage de la N3, un championnat difficile. On joue avec beaucoup de jeunes joueurs, mais ce n’est pas une excuse. On doit être en capacité de gagner ce genre de match. Il nous reste deux rencontres avant la trêve pour inverser la tendance et stopper la mauvaise série."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Touré - Makhloufi, Dodote, Batubinsika, Pedro - Sahraoui, Mouton, Gadegbeku - Cheick, Othman, Eymard

Sont entrés en jeu : Agesilas, Stojkovic, Ntambu.

Résumé de la rencontre

Le match s'apparente à une opposition de style très prononcée. Les Verts ont la possession du ballon et les visiteurs procèdent en contre attaque. Au quart d'heure de jeu, sur une situation de contre attaque, l'attaquant de Moulins profite d'un bon centre au second poteau pour catapulter de la tête le ballon au fond. 1-0 pour Moulins, le plan est parfait. Alors que la possession est stérile, il faut attendre les dernières minutes du premier acte pour voir les Verts se créer de véritables occasions. D'abord par Gadegbeku qui tente une frappe repoussée par le gardien avant de voir une très belle action qui termine par un centre d'Issam Cheikh repris de la tête par Paul Eymard... juste à côté ! 1-1 à la pause. Sylvain Gibert fait entrer Meyvin Agesilas, de retour après une absence de plusieurs mois, pour dynamiser l'attaque stéphanoise.

La première grosse opportunité est pour Kévin Pedro qui reprend de la tête un bon corner de Jules Mouton. Peu inspirés, les Verts manquent d'idées et de talent pour marquer. Il faut l'entrée d'Elysée Ntambu, qui va provoquer sur le côté gauche et obtenir un penalty que transforme Jibril Othman. 1-1 à la 78e. Il reste un quart d'heure pour passer devant ! À une minute de la fin du temps reglementaire, sur une grossière erreur de Strahinja Stojkovic, Moulins repasse devant. 2-1 pour la lanterne rouge qui va fait le coup parfait !

La semaine prochaine, la réserve se déplacera à Jura Sud foot le samedi 13 décembre à 16h pour le dernier match de championnat de 2025.