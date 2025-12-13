C’est la dernière journée de cette première partie de saison. Les Verts terminent l’année 2025 à domicile en recevant la lanterne rouge du championnat, le SC Bastia. Saint-Étienne, qui vient de s’incliner en déplacement à Dunkerque, doit s’imposer pour finir l’année au plus près de ses adversaires directs dans la course à la montée. Gilles Cioni (Coordinateur sportif du SC Bastia) et Mickaël Nadé se confient en avant-match.

Encore et toujours en prime time sur BeIN Sports, les Verts espèrent conclure l’année 2025 sur une bonne note en Ligue 2, avant de se tourner vers le déplacement à Nice pour le compte de la Coupe de France. Ce match contre Bastia apparaît comme l’occasion idéale de retrouver de la confiance et de rester accrochés au wagon de tête avant d’entamer une deuxième partie de saison, espérons-le, beaucoup plus constante et régulière.

De son côté, Bastia vit actuellement des heures compliquées. Entre résultats sportifs décevants et tensions avec les supporters. Le club corse vient d’ailleurs de subir une défaite sur tapis vert après un jet de fumigène sur Bradley Danger lors de la rencontre contre le Red Star.

Cioni : "Il faut que tout le monde soit mobilisé à 200%"

"On ne peut pas revenir en arrière (sur les incidents de la semaine dernière face au Red Star, ndlr). Moi je suis focus sur le sportif. Il faut que tout le monde soit mobilisé à 200% sur l'objectif maintien. (...) C'est un vestiaire qui a fini 8ème la saison dernière. S'il a eu cette capacité là, c'est à nous aussi d'activer certains leviers. Il y a aussi un mercato qui s'annonce."

Nadé : "J'ai confiance en moi donc j'y vais"

Le défenseur stéphanois Mickaël Nadé s'est également confié à beIN Sports durant la semaine. Extraits.

"J'aime bien aller vers l'avant. J'aime ce genre de dépassements de fonction. Pour l'instant, je pense que si ça peut apporter à l'équipe c'est tant mieux. C'est quelque chose que je prends en main. J'ai confiance en moi donc j'y vais. Le coach ? Il ne me le reproche pas. Il me reproche juste de ne pas venir s'il y a une perte. Mais sinon il me laisse de la liberté. (...) Mon but face à Grenoble ? Flo' (Tardieu), il sait que je suis un ancien attaquant. Il sait que j'aime bien ça. Donc c'est un peu automatique."

Source : BeIN Sports