La réserve de l'ASSE peine à se sortir de la zone dangereuse cette saison. Après quatre victoires lors de cinq premiers matchs de la saison, les Verts n'en ont gagné qu'un seul sur les quatorze suivants. Pire, ils ont pris 10 points sur 42 possibles depuis la sixième journée. Des résultats qui ne leur impose une fin de saison où il faut cumuler des points. Ce samedi, les coéquipiers de Jules Mouton se déplaçaient à Chamalières pour un match face à un concurrent direct. Résumé de la rencontre jouée à 19h.

Le coach stéphanois a réagi au nul frustrant de la semaine dernière contre Dijon (2-2) malgré le renfort de nombreux joueurs du groupe L2 : "La déception prend le dessus, car on se doit de gagner un tel match, à domicile et avec l’équipe alignée. Ce n’est pas normal de ne pas l’emporter, même si le résultat est juste parce qu'on ne méritait pas plus. Au niveau comptable, c’est toujours un point de plus, mais dans le contenu, c’est clairement insuffisant."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Delacroix - Achour, Dodote, Kasia, Hornech - Mouton, Sissoko, Gadegbeku - Cisse, Othman, Lutin Zidee.

Sont entrés en jeu : Teillol, Baalal, Moulin, Ntambu.

Résumé de la rencontre

Malheureusement, la rencontre commence de la pire des manières. Dès le quart d'heure de jeu, l'ASSE est menée au score. Dans la foulée, les locaux vont même doubler la mise. À peine une demi-heure de jeu que le match est déjà très mal embarquée. 2-0, c'est le score à la pause et également le score final. Les coéquipiers de Jules Mouton ne trouveront jamais les ressources pour inverser la tendance dans ce match. Une nouvelle défaite qui place la réserve en très mauvaise posture.

La semaine prochaine, les joueurs de Sylvain Gibert joueront contre Saran à domicile le samedi 28 mars à 15h.

Crédit photo : asse.fr