La réserve de l'ASSE recevait ce dimanche la réserve de Dijon à l'Etrat. Le match se déroulait au centre sportif Robert Herbin à 15h. Voici le résumé de la rencontre.

Défaits 1-0 contre Romorantin le week-end dernier, le coach Sylvain Gibert n'a pas caché sa déception sur le site officiel à l'issue de la rencontre : "Les conditions n’étaient pas réunies pour un bon match de foot ce samedi. Le football n’en est pas sorti grandi. On a le malheur de perdre ce match, c’est très très sévère. Il était très dur de faire du jeu, malgré la très bonne volonté de notre jeune équipe. Mais on n’est pas parvenus à égaliser, c’est cruel pour les joueurs. Je ne peux pas leur reprocher de bien faire les choses, c’est la difficulté de ce championnat. Il faut en tirer des enseignements. Le moindre petit détail peut coûter cher en National 3."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Delacroix - Stojkovic, Lamba, J. Mouton, Annan - Gadegbeku, Eymard, Moueffek - Cissé, Duffus, Lutin Zidee.

Sont entrés en jeu : Moulin, Sissoko, Dodote, Achour.

Résumé de la rencontre

Renforcé par cinq joueurs présents dans le groupe hier soir (Gadegbeku, Moueffek, Duffus, Annan et Eymard) + Chico Lamba, l'équipe affichée aurait du se montrer impitoyable avec son adversaire. À la demi-heure de jeu, Joshua Duffus ouvre le score en opportuniste suite à un ballon qui traînait sur corner. C'est le score à la pause. Le retour à la pause est marqué subitement par l'égalisation de Dijon. Le joueur dijonnais marque suite à un corner en se retrouvant étrangement seul. Karim Cissé remet les stéphanois devant avant qu'une frappe contrée dijonnaise remette les deux équipes à égalité. 2-2, c'est le score final !

Moueffek et Duffus ont joué 60 minutes et Lamba a joué 70 minutes.

La semaine prochaine, les coéquipiers de Jules Mouton se déplaceront à Chamalières pour affronter un concurrent dans cette course au maintien. Une rencontre qui se disputera le samedi à 19h.

Crédit photo : asse.fr