L’ASSE reste solidement accrochée au haut du classement de Ligue 2 après cette 28e journée, mais la dynamique de Troyes impressionne et redistribue les cartes dans la course à la montée.

La 28e journée a livré son lot d’enseignements. Et pour l’AS Saint-Étienne, l’essentiel est là : les Verts conservent leur deuxième place avec 53 points grâce à leur victoire contre Annecy (4-0). Une position stratégique, mais sous pression. Car devant, Troyes frappe très fort. Derrière, Le Mans reste en embuscade. Le sprint final est lancé.

Dans cette journée riche en buts et en surprises, plusieurs tendances fortes se dégagent. Certaines équipes confirment leur montée en puissance, d’autres s’enlisent dangereusement. Tour d’horizon.

ASSE : une 2e place sous pression

Sans jouer dans les résultats mentionnés, l’ASSE profite des faux pas de certains concurrents directs. Mais la menace reste réelle. Le Mans, vainqueur spectaculaire à Amiens (4-3), confirme sa forme actuelle. Les Manceaux ne lâchent rien et reviennent à seulement trois points des Verts.

Plus inquiétant encore, la démonstration de Troyes. Leader solide, le club champenois a écrasé Dunkerque (5-1). Une victoire nette, sans contestation, qui confirme leur statut de favori à la montée directe.

Dans le même temps, des équipes comme Pau et Montpellier se neutralisent (0-0), freinant leur progression. Un résultat qui arrange indirectement Saint-Étienne, qui conserve un matelas sur ces poursuivants.

Ligue 2 : Troyes impressionne, Le Mans s’accroche

La dynamique du moment est clairement en faveur de Troyes. Avec 57 points et une attaque en feu, le leader semble difficile à stopper. Leur large victoire envoie un message fort à tous les prétendants.

Le Mans, de son côté, s’impose dans un match complètement fou face à Amiens (4-3). Une victoire précieuse qui témoigne d’une grande force mentale. Les Sarthois sont bel et bien candidats à la montée.

Dans les autres résultats marquants, Reims s’impose à Guingamp (2-0) et reste au contact du top 5. Le Red Star poursuit sa belle série avec une victoire à Clermont (1-0). À l’inverse, Grenoble chute à Laval (3-2) et marque le pas.

En bas de tableau, la situation devient critique pour Bastia, tenu en échec à Rodez (1-1), et Amiens, battu à domicile.

Le sprint final de ligue 2 est lancé !

À six journées de la fin, chaque point compte. L’ASSE reste idéalement placée, mais devra maintenir un rythme élevé pour sécuriser sa montée. La pression monte, et les écarts restent faibles.

La prochaine journée de ligue 2 pourrait déjà redistribuer les cartes. Une chose est sûre : la lutte pour la Ligue 1 s’annonce intense jusqu’au bout.

Classement après la 28e journée :