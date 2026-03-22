L'ASSE accueillait Annecy hier soir à Geoffroy-Guichard. Les Verts devaient l'emporter afin de distancer Le Mans qui était revenu à égalité vendredi soir. Dans un nouveau système en 3-4-3, les hommes de Philippe Montanier ont offert une prestation de haut niveau et ont disposé du FCA sur le score de 4-0. Lucas Stassin, auteur d'un but et de deux passes décisives, s'est arrêté en zone mixte à l'issue de la rencontre.

Lucas Stassin au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : "Elle fait du bien avant la trêve celle-là. On savait qu'on avait la pression par rapport au classement car ça poussait un peu derrière. On a montré notre football aujourd'hui dans notre stade, on a su imposer notre jeu."

"Il reste six finales", selon Stassin

"C'est pas toujours facile en tant qu'attaquant quand on a une période difficile, où on marque moins de but. J'ai su passer au dessus mais c'est aussi grâce à l'équipe. Je suis content d'avoir retrouvé le chemin des filets ces dernières semaines en tout cas. (...)

Ma première sélection avec la Belgique A ? C'est un rêve depuis que je suis tout jeune, très heureux forcément. Ca fait toujours plaisir. Je vais être entouré de grands joueurs au quotidien, ça va être super. Je dois prendre du plaisir dans cette récompense, et saisir ma chance. (...)

Un match référence ? Ouais, je pense. Offensivement on a fait ce qu'il fallait. Défensivement, on a rien concédé. Dans le jeu, on a été très bon. Franchement c'est un très beau match. L'agressivité, la mentalité, l'esprit d'équipe : tout ça fait qu'on est un peu mieux dans les duels, qu'on se bat les uns pour les autres et qu'on est solide. (...)

Le système en 3-4-3 ? Pour moi, ça change pas grand chose car je reste seul en pointe. Mais on s'est bien et vite adapté et ça nous a réussi aujourd'hui. On verra si on garde ça pour les prochains matchs. Mais au niveau de la possession derrière, on avait plus de facilités à ressortir à trois. Et les latéraux aussi étaient plus hauts sur le terrain, on a pu faire beaucoup de courses dans leur dos. (...)

C'est encore trop tôt pour dire si on va monter. Il reste six finales. La trêve va nous changer les idées, on va essayer d'aller chercher cet objectif qu'on attend tous je pense."