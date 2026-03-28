L'ASSE féminine entame la dernière ligne droite du Championnat d'Arkema Première Ligue. L'équipe de Yannick Chandioux reçoit le Racing Club de Lens dans le Chaudron ! Une rencontre capitale dans la course au maintien. Suivez la rencontre en direct !

Battue 1-0 à l'aller par Lens, les joueuses de l'ASSE doivent absolument prendre leur revanche ce samedi. Avec 9 points au compteur, les Vertes sont provisoirement reléguées en Seconde Ligue. De son côté Lens, possède 12 point. Une victoire de l'AS Saint-Etienne pourrait tout changer dans la course au maintien. Suivez la rencontre en direct Live.