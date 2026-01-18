L'équipe réserve de l'ASSE reprenait le championnat ce samedi avec une rencontre contre Macon à 18h. L'occasion pour les Verts de surfer sur les deux rencontres amicales disputées (victoire contre le Puy 4-1 - match nul contre Espaly 2-2). Voici le résumé du match joué en terres bourguignonnes.

Il fallait enrayer cette spirale négative de fin de saison pour les jeunes stéphanois. Avec quatre défaites et un nul sur les cinq derniers matchs, l'ASSE de Sylvain Gibert voulait retrouver le goût de la victoire. Pour cela, ils affrontaient un adversaire coriace (6e).

La compo de l'ASSE

XI de départ : Toure - Achour, Dodote, Mouton, Stojkovic - Traore, Ntambu, Depalle - Cisse, Agesilas, Othman.

Sont entrés en jeu : Cheikh, Hornech, Mimoun, Moulin.

Résumé de la rencontre

La rencontre commence de la meilleure des manières pour les Verts puisqu'après à peine un quart d'heure de jeu, les stéphanois ouvrent le score par l'intermédiaire de Jibril Othman. Tout semble lancé comme sur des roulettes puisque les Verts sont devant à la pause avec ce score de 1-0. Les retours de Karim Cisse et Meyvin Agesilas font du bien au groupe de Sylvain Gibert qui a régulièrement souffert d'un manque de percussion en première partie de saison.

Malheureusement, juste au retour des vestiaires, les locaux vont égaliser grâce à un but de Léo Bouchet. Une réalisation qui remet les deux équipes à égalité. Le coach stéphanois amène du sang neuf avec 4 changements mais malheureusement, à cinq minutes du terme de la rencontre, Macon va passer devant et s'offrir les trois points de la victoire. Un match très frustrant pour la réserve qui continue sa série négative et peine à se sortir de cette mauvaise spirale.

La semaine prochaine, les Verts se déplaceront à nouveau mais cette fois-ci du côté de Vierzon pour le premier match de la phase retour.

