La réserve de l'ASSE ne reprend pas le championnat ce week-end. En effet, son adversaire Hauts Lyonnais est toujours en lice pour la Coupe de France. Une performance pour le club voisin qui se compose de nombreux anciens de la maison verte comme Baptiste Gabard, Clement Cabaton ou encore Jordan Halaimia. Le club devait donc trouver une seconde rencontre amicale après celle contre Le Puy du week-end dernier.

Sylvain Gibert s'est exprimé sur le site officiel après le match amical contre Le Puy de dimanche dernier (4-1) : "C’était un match de reprise. Les joueurs se sont montrés sérieux face à une jeune équipe du Puy-en-Velay qui n’aura pas démérité et qui nous aura posé quelques problèmes en première mi-temps, admet Sylvain Gibert. Il fallait que l’on retrouve du rythme et des automatismes. On cherche désormais un autre match test avant la reprise du championnat dans deux semaines."

Les jeunes stéphanois affrontaient donc Espaly ce samedi. Un match contre une équipe de national 3 qui évolue dans une autre poule.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Delacroix - Stojkovic, Tatuszka, J. Mouton, Achour - Depalle, Gadegbeku, Ntambu - Cisse, Cheikh, Agesilas.

Sont entrés en jeu : Toure, Othman, Konte, Mimoun.

Résumé de la rencontre

Sur une passe anodine entre Tatuszka et Gadegbeku, les Verts vont perdre le ballon et concedé l'ouverture du score. L'attaquant d'Espaly marque en deux temps. 1-0 après trois petites minutes de jeu. Les Verts réagissent grâce à un bon pressing de Meyvin Agesilas, Depalle est trouvé dans l'axe mais voit sa frappe heurter le poteau. Dans la foulée, Espaly double la mise sur une belle tête lobée. Meyvin Agesilas décide donc de prendre les choses en main. D'abord grâce un bon pressing, il sert Karim Cissé qui voit sa frappe passer au-dessus. Puis, sur un exploit personnel il élimine trois joueurs adverses avant de perdre son duel avec le gardien.

Enfin, sur un bon contre, Karim Cisse sert Meyvin Agesilas qui élimine le défenseur et se fait crocheter. Penalty. Jules Mouton transforme. 1-2 à la pause pour Espaly.

Le second acte reprend avec un but dans le premier quart d'heure de jeu pour l'ASSE. Bien servi par Karim Cisse, Elysée Ntambu s'en va tromper le portier adverse, 2-2. Le match s'ouvre avec les nombreux changements mais le score n'évoluera plus.

La semaine prochaine, les Verts se déplaçeront à Macon pour leur première rencontre officielle de 2026. La rencontre se jouera le samedi 17 janvier à 18h.