Pilier de la défense stéphanoise, Mickaël Nadé a franchi un cap symbolique avec sa 45e victoire en équipe première sous le maillot de l’ASSE en 126 rencontres officielles. Après le succès face à Clermont (1-0), le défenseur central est revenu sur une rencontre accrochée mais capitale pour les Verts.

L’ASSE avait besoin de points et elle a répondu présente. Face à Clermont, les Verts ont dû s’employer pour aller chercher une victoire précieuse dans un match loin d’être simple. La première période a mis les Stéphanois en difficulté, bousculés par une équipe clermontoise bien en place et agressive dans le jeu. Malgré cela, l’ASSE a su rester solide et surtout faire preuve de réalisme. Une capacité à frapper au bon moment qui a fait la différence et permis aux hommes d’Eirik Horneland de prendre les trois points.

Au coup de sifflet final, Mickaël Nadé n’a pas caché son soulagement. Le défenseur formé au club a insisté sur l’importance de ce succès, autant sur le plan comptable que mental. « C’est une victoire qui fait du bien. C’était un match compliqué, mais on a réussi à obtenir les 3 points », a-t-il confié dans les colonnes du Progrès. Un ressenti partagé par l’ensemble du vestiaire, conscient d’avoir traversé un moment délicat durant la rencontre avant de renverser la situation.

Mickaël Nadé souligne l’impact du coaching

Dans son analyse, Mickaël Nadé a également tenu à mettre en avant le rôle du staff technique. Menée dans l’intensité en première période, l’ASSE a affiché un tout autre visage après la pause. Un changement que le défenseur attribue directement aux ajustements opérés par Eirik Horneland. « Le coach a changé 2 ou 3 trucs à la pause qui nous ont permis de mieux nous trouver », explique-t-il. Des réglages tactiques qui ont offert plus de maîtrise aux Verts et leur ont permis de mieux ressortir le ballon.

Ce regain de contrôle a été déterminant dans le déroulement du match. Plus sereine défensivement, l’ASSE a pu exploiter les espaces et imposer son rythme. Pour Nadé, cette capacité d’adaptation est un signe encourageant pour la suite de la saison. Elle témoigne de la progression collective et de la faculté du groupe à répondre présent dans les moments clés.

Une victoire importante de l'ASSE avant Reims

Au-delà de la performance collective, Mickaël Nadé a aussi tenu à saluer certaines prestations individuelles. À commencer par celle de Kévin Pedro, aligné sur le côté droit. « On est tous très contents du match de Kévin Pedro à droite. Il a montré le bon joueur qu’il était », souligne le défenseur central. Une reconnaissance qui confirme la profondeur de l’effectif stéphanois et l’émergence de solutions crédibles à plusieurs postes.

Nadé a également évoqué sa relation avec Chico Lamba, son partenaire en défense. « Avec Chico Lamba, on a créé quelque chose en début de saison », glisse-t-il, preuve d’une complémentarité grandissante au cœur de l’arrière-garde verte. Cette solidité défensive arrive à point nommé alors que l’ASSE se projette déjà vers un déplacement crucial à Reims. Une rencontre importante que cette victoire face à Clermont permet d’aborder avec davantage de confiance et de sérénité.