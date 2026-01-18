Après la 19e journée de Ligue 2, le classement se resserre et la dynamique des clubs évolue. L’ASSE s’installe sur le podium, tandis que la lutte pour la montée et le maintien reste intense. Tour d’horizon complet de cette soirée riche en enseignements.

La 19e journée a confirmé une chose. Rien n’est figé dans ce championnat. Troyes continue de mener la danse. Mais derrière, les écarts restent minimes. Saint-Étienne avance à son rythme. Red Star impressionne. Dunkerque s’affirme. Et plusieurs équipes basculent doucement dans le doute. Les Verts, eux, profitent pleinement de leur succès face à Clermont pour s’ancrer dans le haut du tableau.

Classement Ligue 2 : Troyes devant, l’ASSE sur le podium.

En tête, Troyes conserve sa place de leader avec 41 points. Les Champenois ont dominé Reims (2-1) et affichent une régularité impressionnante. Leur attaque fait la différence. Leur constance aussi.

Derrière, le Red Star frappe fort. Large vainqueur à Grenoble (3-0), le club francilien grimpe à la deuxième place avec 35 points. Une dynamique très positive, portée par une défense solide et une efficacité clinique à l’extérieur.

L’ASSE complète le podium. Les Verts comptent désormais 34 points après leur victoire contre Clermont (1-0). Un succès précieux. Dans un match tendu. Mais maîtrisé. Les hommes d’Eirik Horneland confirment leur solidité à Geoffroy-Guichard. Et restent pleinement dans la course à la montée.

Dunkerque suit de près avec 33 points. Les Nordistes ont dominé Pau (3-1) avec autorité. Leur série positive impressionne. Reims et Le Mans ferment le top 6 avec 32 points chacun. Mais leur dynamique est plus contrastée.

Dynamiques : Red Star et Dunkerque en forme, Clermont en danger.

La journée a aussi mis en lumière plusieurs tendances fortes. À commencer par Red Star. Le succès net à Grenoble confirme une montée en puissance évidente. Les Franciliens enchaînent. Et regardent clairement vers le haut.

Même constat pour Dunkerque. Trois buts. Une maîtrise collective. Et une quatrième place méritée. Thomas Robinet et Anton Sekongo symbolisent cette équipe joueuse et ambitieuse.

À l’inverse, Clermont inquiète. Battus à Saint-Étienne, les Auvergnats stagnent à la 12e place avec 22 points. Le contenu interroge. La confiance aussi.

En bas de tableau, Bastia respire. Le succès à Laval (2-0) permet aux Corses de quitter la zone rouge. Boulogne-sur-Mer réalise aussi une belle opération face à Montpellier (1-0). Annecy poursuit sa remontée en dominant Amiens (2-0).

Enfin, Laval, Amiens et Bastia restent sous pression. Chaque point compte désormais. La lutte pour le maintien s’annonce longue et tendue.

Pour l’ASSE, cette 19e journée marque un vrai tournant. Le classement est serré. Mais les Verts avancent avec constance. Et restent plus que jamais candidats à la montée.