Soucieux d'obtenir encore quelques points pour valider un maintien qui sonnera la fin d'une saison moyenne, les U17 se déplaçaient en Corse pour y affronter la lanterne rouge : la JS Ajaccio. Il ne fallait pas rater le coche pour l'ASSE afin de prendre un bol d'oxygène dans la course au maintien à quelques journées de la fin du championnat. Résumé de la rencontre.

Défaits contre Air Bel lors de la dernière rencontre (0-1), David Le Moal a livré son analyse de la rencontre sur le site officiel :

"Un match frustrant. On avait décidé d’aller les chercher haut, ensemble, et d’avoir un pressing constant pour ensuite récupérer le ballon haut. On a mal géré certaines situations en première mi-temps ; malgré de bonnes intentions, on a manqué de justesse. Dans l’intensité, dans l’action, on n’a pas été à la hauteur de ce que l’on voulait montrer par rapport à la déception de la semaine dernière.

Après le carton rouge, on change de plan de jeu avec l’objectif de rester en place, tout en ayant des pistons hauts. Cette deuxième période est plus à l’image de ce que l’on souhaite au niveau de l’état d’esprit, malheureusement avec un joueur de moins, c’est plus difficile. On ne subit pas grand-chose malgré le but encaissé, mais on n’est pas assez acteurs pour faire aboutir des choses et être plus concrets."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Vial - Akil, Assoumani, Ngindu, Marliac - Thouilleux, Mansouri, Gary - Piskor, Bijot, Fuleki.

Sont entrés en jeu : Mendy, Mnemoi, Kaloga, Freychet.

Résumé de la rencontre

Alors que tout semblait parfait puisque les Verts menaient 3-1 à l'annonce du temps additionnel grâce à des buts de Mansouri et un doublé de Bijot. Dans le temps additionnel, les joueurs de David Le Moal vont concéder deux buts et perdre deux points dans la course au maintien. 3-3, c'est donc le score final.

La semaine prochaine, les U17 stéphanois recevront Saint-Priest ce dimanche 19 avril à 15h à l'Etrat.

Crédit photo : asse.fr