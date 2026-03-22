Les U17 de l'ASSE affrontaient Aubagne Air Bel ce dimanche à l'Etrat. En difficulté au classement et dans le besoin de points pour éviter de basculer vers la zone dangereuse, les Verts doivent l'emporter. Résumé de la rencontre jouée à 15h.

Le coach stéphanois a réagi après la défaite difficile (0-2) du week-end dernier qui plong le groupe encore plus dans la difficulté dans sa quête du maintien : "Notre première mi-temps a été intéressante dans la possession du ballon, mais on a eu de gros manques dans le rythme et les courses. Les deux équipes se sont longtemps regardées, même si Grenoble nous a embêtés sur des phases de contres. Malgré un gros travail de prévention, dans les transitions défensives, l’accompagnement n’a pas été bien fait. On prend un but sur un corner direct, un autre sur une mauvaise relance plein axe. C’est une grosse déception par rapport à la concentration et aux efforts demandés. Je suis très déçu qu’on ne parvienne pas à enchaîner. Dans l’investissement, c’était aujourd’hui un match sans et le résultat reflète cela."

La compo de l'ASSE

XI de départ : R.Fuleki - Akil - N.Mnemoi - Assoumani - Ngindu - Marliac - Mendy - Gary - Thouilleux (c) - S.Fuleki - Freychet.

Sont entrés en jeu : Vial, Fayolle, Piskor, Mansouri.

Résumé de la rencontre

Les Verts vont subir de nombreux coups du sort dans cette rencontre. Rafael Fuleki va être expulsé et forcer l'équipe à jouer à 10 contre 11 pendant plus d'une mi-temps. Malgré le courage et la volonté, les joueurs de David Le Moal vont craquer et s'incliner 1-0. Encore une contre performance pour les U17 qui s'approchent dangereusement de la zone rouge. Il faudra faire des bons résultats lors des prochains matchs.

Les Verts ne rejoueront que le dimanche 12 avril contre la lanterne rouge de la JS Ajaccio en Corse le dimanche à 11h.

La réaction de David Le Moal

"Un match frustrant. On avait décidé d’aller les chercher haut, ensemble, et d’avoir un pressing constant pour ensuite récupérer le ballon haut. On a mal géré certaines situations en première mi-temps ; malgré de bonnes intentions, on a manqué de justesse. Dans l’intensité, dans l’action, on n’a pas été à la hauteur de ce que l’on voulait montrer par rapport à la déception de la semaine dernière.

Après le carton rouge, on change de plan de jeu avec l’objectif de rester en place, tout en ayant des pistons hauts. Cette deuxième période est plus à l’image de ce que l’on souhaite au niveau de l’état d’esprit, malheureusement avec un joueur de moins, c’est plus difficile. On ne subit pas grand-chose malgré le but encaissé, mais on n’est pas assez acteurs pour faire aboutir des choses et être plus concrets."

Crédit photo : asse.fr