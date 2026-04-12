La semaine de l’ASSE n’a pas seulement accouché d'une superbe victoire face à Dunkerque. Elle a confirmé une dynamique, ravivé certaines interrogations et installé un climat particulier autour du club. Focus sur les 4 infos qu'il ne fallait pas rater cette semaine !

La victoire face à Dunkerque a d’abord validé l’essentiel. Dans un match accroché, l’ASSE a su répondre présente, sans briller en permanence mais avec suffisamment de maîtrise pour l’emporter 2-1. Ce succès permet aux hommes de Philippe Montanier de rester solidement installés dans la course à la montée. Surtout, il confirme une tendance observée depuis plusieurs semaines : même lorsque tout n’est pas fluide, l’équipe trouve les ressources pour s’en sortir. Cette capacité à gérer des rencontres serrées devient un marqueur fort. Elle traduit une progression mentale autant que collective, dans un championnat de Ligue 2 où les écarts restent minimes.

Une montée qui se dessine… mais rien n’est joué

Sur le plan statistique, les indicateurs restent favorables. L’ASSE figure parmi les équipes les mieux positionnées pour accéder directement à la Ligue 1. Les probabilités confirment cette impression visuelle : les Verts tiennent leur rang et avancent avec constance. Pourtant, la marge reste fragile. Chaque journée rappelle que le moindre faux pas peut relancer totalement la concurrence. Dans ce contexte, la régularité devient la seule garantie de finir à une position qui permettra la montée directe. De ce côté-là, Saint-Étienne n’a pas vraiment de joker à griller.

Ferreira, un retour qui pose question

En parallèle, un dossier interne attire l’attention : celui de João Ferreira. De retour à l’entraînement, le latéral portugais revient dans un contexte défavorable. Son début de saison relativement raté a laissé des traces, et son absence a permis à Kévin Pedro de s’imposer durablement. La hiérarchie semble aujourd’hui établie. Ferreira devra donc convaincre rapidement s’il veut exister dans cette fin de saison. La question dépasse le simple aspect sportif. Elle touche aussi à la gestion d’un joueur sous contrat long, au rendement insuffisant et à la possibilité de lui redonner de la valeur sur le marché. À ce stade, rien n’indique qu’il puisse inverser la tendance.

Un climat sous tension autour de l'ASSE

Enfin, le contexte extra-sportif est lourd du côté des supporters stéphanois. Le dossier de dissolution des groupes de supporters a été relancé, avec des auditions imminentes. En parallèle, le départ de la préfète de la Loire rebat certaines cartes institutionnelles. Ce double mouvement entretient un climat d’incertitude. Les supporters se mobilisent, les instances avancent, et le club se retrouve une nouvelle fois au cœur d’un débat qui dépasse le terrain. À Geoffroy-Guichard, l’ambiance reste un atout majeur. Mais elle devient aussi un sujet politique.