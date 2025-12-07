Les U19 de l'ASSE se déplaçaient dans la banlieue marseillaise pour y affronter l'Olympique de Rovenain. Après deux belles victoires contre le Gazelec (2-1) et Colomiers (3-1), les joueurs de Fredéric Dugand respirent mieux. Jamais deux sans trois ? C'était un bel objectif pour ce dernier match avant la trêve hivernale. Résumé de la rencontre jouée ce samedi à 17h30.

À l'issue de la victoire contre Colomiers, Frédéric Dugand s'est exprimé sur le site officiel : « J’ai aimé l’état d’esprit du groupe, même si nous n’avons pas fait une bonne première mi-temps. Nous ne jouions pas ensemble et nous avons été poussifs dans l’utilisation du ballon. En revanche, la deuxième mi-temps est de bien meilleure qualité, dans l’investissement, dans le jeu et dans notre pressing. Il y a de la frustration par rapport à notre première mi-temps, mais la deuxième est aboutie. Nous avons même été très réalistes devant en inscrivant trois buts. Les joueurs prennent conscience qu’il faut travailler ensemble et que le collectif doit toujours primer. »

La compo de l'ASSE

XI de départ : Houngbo-Civier - Teillol, Kasia, Mouton, Jolivet - Tatuszka, Depalle, Ait-Amer, Traore - Konte, Yvars.

Sont entrés en jeu : Verhoeven, Lengue

Résumé de la rencontre

Les joueurs de Frédéric Dugand commencent de la meilleure des manières la rencontre. En effet, Sonny Yvars va ouvrir le score dès la demi-heure de jeu et placer les Verts en situation favorable. Après un une-deux entre Ait-Amer et Konte, le premier décale Yvars qui marque d'une frappe enroulée du pied droit. 1-0, c'est le score à la pause. Après une seconde mi-temps âpre où les Stéphanois ne veulent pas lâcher les 3 points et les locaux qui veulent recoller, il faut attendre les ultimes minutes de la rencontre pour voir la victoire s'envoler. L'Olympique Rovenain égalise sur une erreur défensive d'un défenseur stéphanois qui rate son dégagement. Les locaux arrachent le point du match nul. 1-1, c'est le score final !

Le championnat U19 est en trêve et ne reprendra que le week-end du 18 janvier mais avant ça, les stéphanois joueront à l'Etrat en Coupe Gambardella ce dimanche 14 décembre contre l'ASPTT Dijon. Pour rappel, cette compétition concerne les U18 soit la génération 2008.