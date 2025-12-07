En s’inclinant à Dunkerque, l’ASSE laisse Troyes s’échapper en tête d’un classement de Ligue 2 totalement relancé. Cette 16e journée a bouleversé les dynamiques, entre surprises, confirmations et un match arrêté en Corse.

L’ASSE a vécu une soirée frustrante. Les Verts avaient l’occasion de mettre la pression sur Troyes. Ils ont finalement perdu du terrain. Dunkerque a puni les Stéphanois sur l’un de ses rares temps forts. Une défaite qui tombe mal alors que la dynamique était bonne (1-0).

Troyes, de son côté, a concédé le nul contre Rodez (1-1). Le leader reste solide mais montre des signes de fatigue. Saint-Étienne pouvait en profiter, mais la faible efficacité offensive a coûté cher. Derrière, le Red Star n’a pas joué plus d’une heure à Bastia. Le match a été arrêté et la LFP doit désormais trancher. Une décision qui pourrait impacter le podium.

Le Mans continue sa belle série grâce à une victoire solide contre Amiens (1-0). Pau frappe un grand coup à Montpellier. Annecy écrase Guingamp à l’extérieur.

Le classement se resserre. Rien n’est figé. Et la lutte pour le top 5 devient brûlante.

Un classement de Ligue 2 totalement bouleversé

Troyes reste leader avec 32 points. Le nul contre Rodez ne fait pas les affaires des Aubois, mais ils conservent leur avance. Saint-Étienne glisse à trois longueurs après sa défaite dans le Nord. Une mauvaise opération, car le Red Star reste tout proche, même si son match à Bastia attend une décision de la LFP.

Le Mans s’offre désormais le rôle d’outsider crédible. Sa victoire contre Amiens confirme une dynamique forte. Pau réalise aussi un coup majeur avec son succès à Montpellier.

Annecy, spectaculaire vainqueur 3-0 à Guingamp, remonte en flèche au classement. Reims et Dunkerque restent dans le peloton. La bataille pour la deuxième partie du top 10 devient intenable.

Dans le bas du tableau de ligue 2, Grenoble respire après son succès contre Nancy. Bastia reste dans la zone rouge, en attendant le verdict sur le match interrompu.

Les dynamiques marquantes après cette 16e journée

La dynamique la plus inquiétante est clairement celle de l’ASSE. Les Verts restaient solides, mais ce revers à Dunkerque relance les doutes. Offensivement, l’équipe a manqué d’impact. Horneland devra vite rectifier le tir.