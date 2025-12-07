L'ASSE affrontait hier soir une équipe de Dunkerque qui se présentait comme un épouvantail pour des Stéphanois ambitieux. Malgré un match relativement maîtrisé, les Verts repartent avec une défaite (0-1). Voici les notes attribuées aux joueurs et au coach par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (5) : Peu sollicité durant la première heure, il est néanmoins décisif sur deux interventions importantes, notamment face à Robinet puis sur un ballon chaud à ras de terre. Battu de près sur le but, il ne peut pas grand-chose. Il a tenté d’accélérer les relances dans le dernier quart d’heure. Un match correct sans être flamboyant.

Dennis Appiah (5) : Actif dans son couloir droit, il a souvent apporté du soutien offensif, notamment sur deux centres bien sentis. Défensivement, il a été peu inquiété mais n’a pas toujours trouvé la bonne justesse dans ses transmissions. Une prestation sobre mais sans éclat.

Maxime Bernauer (5) : Globalement solide dans ses interventions, il n’a pas été inquiété outre mesure en un contre un. Toutefois, il manque de vigilance sur le centre amenant le but dunkerquois, où le placement collectif de la charnière est à revoir. Dans la relance, du déchet aussi. Moyen.

⭐ Mickaël Nadé (5) : Présent dans les duels, il n’a pas eu de grosses alertes à gérer jusqu’à l’ouverture du score. Mal placé sur le but encaissé, il se laisse surprendre par le centre au sol. Il a tenté de se rattraper sur phases arrêtées offensives, sans réussite. Une performance frustrante pour un joueur d’impact qui a tenté de montrer la voie à ses partenaires.

Ebenezer Annan (Non noté) : Sorti dès la 36e minute sur blessure après un choc à la cheville. Peu de temps de jeu, mais il s’était montré rigoureux dans ses quelques prises de balle. À suivre selon la gravité de la blessure.

Ben Old (4) : Entré en cours de première mi-temps, il a tenté de dynamiser le flanc gauche sans jamais peser. Son bon service pour Davitashvili à la reprise est à noter, mais le reste de sa prestation a manqué de tranchant. Pour ceux qui en doutaient, ce n'est pas un défenseur...

Igor Miladinovic (5) : Il s’est projeté à plusieurs reprises et a failli marquer dans les dernières minutes. Impliqué, mais parfois brouillon dans la distribution, avec quelques fautes évitables dont une lui a valu un carton jaune. Encore un peu tendre dans la gestion des temps faibles.

Florian Tardieu (4) : On l’a peu vu structurer le jeu ou orienter proprement les transitions. Une frappe lointaine mal ajustée, peu de présence dans la surface. Son rôle de métronome n’a pas été rempli sur cette rencontre. Une prestation en retrait.

Mahmoud Jaber (4) : Le milieu de l'ASSE a alterné le bon et le moins bon. Des projections intéressantes, mais aussi de nombreuses pertes de balle et un carton jaune évitable. Il laisse trop d’espace dans son dos sur le but de Bardeli. Il a manqué de lucidité dans le dernier geste.

Irvin Cardona (4) : Généreux dans l’effort, il se procure deux situations nettes mais sans les convertir. Touché en fin de match, il a semblé en difficulté physiquement. Trop d'imprécisions dans les zones décisives pour un joueur censé faire la différence.

Zuriko Davitashvili (4) : En jambes en début de seconde période, avec une frappe sur la transversale et une autre cadrée, l'ailier de l'ASSE a ensuite disparu petit à petit. Remplacé sur blessure dans les dernières minutes, il n’a pas pu peser sur la fin de match. Une prestation frustrante, malgré quelques éclairs.

Nadir El Jamali (5) : Discret mais appliqué, il a tenu son rang sur le front de l'attaque, une position inhabituelle pour lui. Il est à créditer d'une bonne participation dans le jeu et la construction, mais il ne s'est jamais mis en situation de marquer. Remplacé à l’heure de jeu, il n’a pas vraiment influencé le tempo.

👔 Eirik Horneland (3) : Son coaching a manqué d’impact. Les changements sont venus trop tard, dans un match où les Verts ont manqué d’inspiration et de tranchant. Malgré la possession, aucune solution claire pour bousculer un bloc dunkerquois pourtant prenable. Sa gestion des temps faibles et la faillite technique de ses joueurs posent question.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE. S'il y a égalité, c'est le nombre de titres d'"Homme du match" (⭐) qui départage les joueurs.