La réserve de l'ASSE reprend son quotidien avec le retour du championnat de National 3. Pour cette 18ᵉ journée, les Verts se déplaçaient à Romorantin à 18h. Résumé de la rencontre.

Défaits 2-1 contre le Paris FC en challenge des espoirs : « L’enseignement à tirer est qu’il faut jouer de la première minute à la dernière pour gagner des matchs. Aujourd'hui, on paie clairement notre mauvaise mi-temps où il n’y a pas grand-chose à retenir dans le contenu. On s’est fait marcher dessus. Dans l’envie et dans la technique, il y a eu beaucoup de déchets. On est logiquement mené. Malgré ça, on avait la possibilité d’avoir des occasions. Avec plus d’envie de faire les choses ensemble, on pouvait renverser le match. On n’est pas passé loin de le faire avec une deuxième mi-temps où l’on a dominé sans conteste.

Ces matchs face à des réserves nous servent. Quand on joue des clubs pros, ils te sanctionnent à la moindre occasion, tu paies cash la moindre faute, ce qui n’est pas forcément le cas dans le championnat de National 3, malgré tout le travail que font les clubs amateurs. »

La compo de l'ASSE

XI de départ : Toure - Stojkovic, Dodote, Kasia, Hornech - Mouton, Traore, Moulin - Cisse, Cheikh, Lutin.

Sont entrés en jeu : Vibert, Achour, Mimoun.

Résumé du match

L'ASSE encaisse malheureusement un but dès la première demi-heure de jeu par Anthony Payet. Sur un terrain difficile, les conditions de jeu n'ont pas favorisé le contenu de la rencontre. Très peu d'occasions et de situations à se mettre sous la dent. Les Verts repartent donc frustrés d'une rencontre où le nul aurait pu être plus équitable.

La semaine prochaine, les Verts affronteront la réserve de Dijon le dimanche à 15h à l'Etrat pour le compte de la 19e journée de National 3. Une équipe bourguignonne tenue en échec par la lanterne rouge hier (0-0).