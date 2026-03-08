L’ASSE poursuit sa dynamique positive en Ligue 2. Les Verts se rapprochent du leader Troyes après une victoire solide contre le Red Star. Derrière, Le Mans et Montpellier confirment également leur bonne forme. Tour d’horizon complet des résultats et des dynamiques du championnat.

La 26e journée de Ligue 2 a confirmé la bataille intense pour la montée. En tête, Troyes conserve la première place mais voit Saint-Étienne rester dans son sillage après un week-end globalement favorable aux équipes du haut de tableau.

Les Aubois ont dû s’employer pour battre Clermont (2-1). Une victoire précieuse qui leur permet d’atteindre 51 points et de garder la tête du championnat. Mais derrière, l’ASSE ne lâche rien. Les hommes de Philippe Montanier ont livré une prestation sérieuse face au Red Star pour s’imposer 2-0. Avec 49 points, les Verts restent au contact direct du leader et confirment leur excellente dynamique.

Le Mans poursuit également sa remontée. Les Manceaux ont dominé Annecy (3-0) avec autorité et confortent leur troisième place. Avec 44 points, ils restent solidement installés dans la course à la montée.

Ligue 2 : les équipes du haut confirment

Plusieurs équipes du haut de tableau ont poursuivi leur bonne série ce week-end.

Montpellier a signé l’un des cartons de la journée en allant s’imposer 3-0 sur la pelouse de Nancy. Une victoire nette qui permet aux Héraultais de remonter à la 9e place avec 38 points, à égalité avec Dunkerque qui compte toutefois un match en moins.

Rodez continue lui aussi de surprendre. Les Ruthénois ont battu Grenoble (1-0) et grimpent à la 6e place avec 40 points. Annecy, en revanche, marque le pas après sa lourde défaite au Mans.

Guingamp et Laval se sont neutralisés (2-2) dans un match animé. Ce résultat n’arrange aucune des deux équipes dans la lutte pour le haut de tableau.

Enfin, Boulogne-sur-Mer a pris trois points importants face à Amiens (4-2), tandis que Pau et Bastia se sont quittés sur un score de parité (2-2).

Reims – Dunkerque pour clôturer la 26e journée

La 26e journée n’est pas encore totalement terminée. Elle se conclura ce lundi avec l’affiche entre Reims et Dunkerque.

Un match qui pourrait avoir des conséquences directes sur la première moitié du classement. Reims pourrait revenir à hauteur du podium en cas de victoire, tandis que Dunkerque tenterait de rester au contact des places de barrage.

En attendant ce dernier match, Troyes conserve la première place mais l’ASSE reste plus que jamais dans la course. Avec seulement deux points de retard, les Verts peuvent continuer à rêver d’une montée directe si la dynamique actuelle se poursuit.

Ligue 2 – Classement après la 26e journée :