L'ASSE recevait le Paris FC pour le compte de la 6e journée de challenge des espoirs. Résumé de la rencontre disputée ce dimanche à huis clos à l'Etrat.

Sylvain Gibert s'est satisfait de la victoire contre Monaco (0-0, TAB 5-4) : "Comme souvent dans ce Challenge Espoirs, qui permet de se confronter aux meilleurs centres de formation français, la rencontre a été équilibrée. Chaque équipe a eu ses temps forts, même si ça s’est décanté en termes d’occasions, notamment de notre côté, sur la fin de match. (…) On reste sur trois matchs où je sens mes joueurs jouer avec de l’assurance. Il faut prendre en compte qu’on fait beaucoup de rotation avec l’enchaînement de matchs et malgré cela, il y a de la cohérence dans le contenu. La solidité depuis janvier est notamment un motif de satisfaction. Je sens les garçons impliqués, en équipe, avec l’envie de ne pas concéder de buts."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Delacroix, Stojkovic, Dodote, Mouton, Hornech, Gadegbeku, Eymard, Cissé, Othman, Lutin Zidee, Moulin

Résumé de la rencontre

Nouveau rendez-vous du Challenge Espoirs à l’Étrat ce dimanche, où la réserve de l’AS Saint-Étienne affrontait celle du Paris FC. Une rencontre disputée, mais qui a tourné à l’avantage des visiteurs, plus réalistes dans les deux surfaces.

Dès le coup d’envoi, les jeunes Verts ont tenté d’imposer leur rythme avec un onze composé notamment de Delacroix, Stojkovic, Dodote, Mouton, Gadegbeku ou encore Othman. Malgré une bonne volonté collective et quelques séquences intéressantes dans la construction, les Stéphanois ont rapidement été sanctionnés par l’efficacité parisienne. Plus tranchants dans les derniers mètres, les joueurs du Paris FC ont su convertir leurs opportunités pour prendre deux buts d’avance avant la pause.

Menés 2-0 à la mi-temps, les Verts ont affiché un tout autre visage au retour des vestiaires. Plus agressifs dans les duels et plus justes techniquement, ils ont réussi à faire reculer leur adversaire. Cette réaction a été récompensée par un penalty transformé par Jules Mouton, qui a relancé l’espoir d’un retour au score.

Malgré cette réduction de l’écart et une fin de match plus engagée, les Stéphanois n’ont pas réussi à revenir à hauteur. Le manque d’efficacité dans les derniers mètres aura coûté cher, face à une formation parisienne solide et bien organisée.

Défaite 2-1 pour les Verts, qui pourront néanmoins s’appuyer sur leur réaction en seconde période pour la suite du Challenge Espoirs.

Pour la prochaine rencontre de championnat, la réserve se déplacera à Romorantin le samedi 7 mars à 18h. Pour finir cette compétition, les Verts vont disputer un dernier match de poule dans cette compétition avec le déplacement à Toulouse au mois d'avril.

Crédit photo : asse.fr