Gautier Larsonneur (6)

Le capitaine stéphanois a vécu une soirée relativement calme mais est resté concentré lorsque le Red Star s’est approché de sa surface. Il s’est notamment montré vigilant sur un coup franc dangereux de Ryad Hachem en fin de rencontre. Peu sollicité dans le jeu, il a bien géré les centres et les situations aériennes. Il s’est néanmoins fait une frayeur dans le temps additionnel après une intervention sur un ballon chaud. Malgré cette gêne, il a tenu à terminer la rencontre. Il semblerait toutefois que sa présence lors des prochaines rencontres soit remise en question...

⭐ Julien Le Cardinal (8)

Très solide dans son couloir, Julien Le Cardinal a livré une prestation complète. Il s’est montré précieux dans les duels et a souvent repoussé les centres audoniens, notamment sur coup de pied arrêté. Toujours bien placé, il a permis à l’ASSE de contenir les tentatives adverses lorsque le Red Star poussait. Sa lecture du jeu et sa capacité à intervenir au bon moment ont sécurisé l’arrière-garde stéphanoise. Une performance très aboutie.

Kévin Pedro (7)

Le jeune latéral a marqué les esprits en ouvrant le score d’une frappe puissante en angle fermé après avoir parfaitement exploité un espace dans la défense audonienne. Défensivement appliqué, il a aussi apporté offensivement dans son couloir. Il avait déjà tenté sa chance en première période avec une frappe cadrée. Son activité et sa projection ont pesé sur le bloc adverse. Une prestation récompensée par un but important.

Mickaël Nadé (6)

Match sérieux pour le défenseur central stéphanois. Solide dans les duels et attentif sur les centres adverses, il a contribué à contenir les offensives audoniennes. Il a notamment repoussé plusieurs ballons dangereux dans sa surface. Toujours présent dans les contacts, il n’a pas hésité à s’imposer physiquement. Une prestation appliquée dans une rencontre engagée.

Ben Old (6)

Discret mais utile, Ben Old a participé à l’équilibre collectif de l’équipe. Il s’est montré disponible pour aider dans la circulation du ballon et dans le travail défensif. Sans être décisif offensivement, il a apporté de la mobilité et de l’activité dans son couloir. Sa discipline tactique a contribué à maintenir la structure du bloc stéphanois. Un match propre.

Abdoulaye Kanté (6)

Positionné dans l’entrejeu, Abdoulaye Kanté a livré une prestation sérieuse dans l’impact et la récupération. Il a participé au combat du milieu de terrain face à une équipe audonienne qui a longtemps cherché à confisquer le ballon. Son activité a permis aux Verts de contenir certaines transitions adverses. Il a écopé d’un carton jaune en fin de match pour avoir stoppé une contre-attaque. Un match de devoir.

Igor Miladinovic (6)

Titularisé dans l’entrejeu, Igor Miladinovic a alterné le bon et le moins bon. Il s’est montré actif dans les premières phases de construction et a tenté d’apporter de la verticalité. Il a aussi obtenu quelques situations intéressantes, notamment avec une frappe contrée qui a amené un corner. Touché dans un duel en première période, il a continué avant de céder sa place après l’heure de jeu. Une prestation correcte dans l’ensemble.

Augustine Boakye (7)

Très remuant, Augustine Boakye a régulièrement tenté de provoquer la défense du Red Star. Sa vitesse et sa capacité à se projeter ont posé des problèmes aux défenseurs audoniens. Il s’est illustré avec un centre dangereux détourné par Poussin et une activité constante dans le dernier tiers. Il a également participé au pressing collectif. Une prestation dynamique.

Lucas Stassin (7)

L’attaquant belge a encore répondu présent. Très actif dans les appels et dans le pressing, il a pesé sur la défense adverse tout au long de la rencontre. Après une première période compliquée, il s’est montré plus tranchant au retour des vestiaires. Il a finalement scellé la victoire stéphanoise d’une frappe précise à l’entrée de la surface. Une nouvelle contribution décisive.

Zuriko Davitashvili (7)

Très impliqué dans l’animation offensive, le Géorgien a été l’un des joueurs les plus entreprenants de l’ASSE. Il a souvent cherché à créer des décalages grâce à sa vitesse et sa capacité à provoquer. Sa vista lui permet d’offrir la passe décisive à Pedro sur le premier but et à Stassin sur le second but. Il a également tenté sa chance sur coup franc en première période. Une prestation active et influente.

Irvin Cardona (5)

Une prestation plus discrète pour l’attaquant stéphanois. Il s’est montré disponible dans les appels et dans le travail sans ballon mais a eu du mal à peser réellement sur la défense du Red Star. Peu trouvé dans les zones dangereuses, il n’a pas réussi à se procurer de véritable occasion. Il a toutefois participé au pressing et aux efforts collectifs. Une soirée plus effacée.

👔 Philippe Montanier (7)

L’entraîneur stéphanois a su ajuster son équipe après une première période équilibrée. Les Verts ont montré un visage plus entreprenant au retour des vestiaires et ont su exploiter les erreurs adverses. Son équipe enchaîne un cinquième succès consécutif et continue de se rapprocher du sommet du classement. Le collectif affiche une vraie solidarité et une efficacité croissante. Une gestion globale maîtrisée, malgré un carton jaune reçu en fin de match.