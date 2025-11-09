Les U19 de l'ASSE se déplaçaient dans le Sud de la France pour y affronter Balma Sporting Club. Équipe promue cette saison à ce niveau, l'équipe de la banlieue toulousaine livre un début de saison de qualité. Résumé de la rencontre jouée ce dimanche à 11h.

Le coach stéphanois n'a pas caché sa colère après la lourde défaite contre Montpellier (0-5) : "L’équipe a complètement perdu ses moyens. On a fait erreurs sur erreurs, que l’on a toutes payé cash. Il faut réussir à expliquer ce quart d’heure cauchemar et on va travailler là-dessus. C’est une saison différente des autres, difficile. On pensait avoir réglé des choses défensivement, mais on a tout oublié l’espace de 15/20 minutes. Je suis en colère sur mes joueurs vis-à-vis du manque de caractère affiché. On a subi sans réaction, sans maturité."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Houngbo-civier - Teillol, E. Mnemoi, Kasia, Lengue - Ait-amer, Jolivet, N. Mouton - Yvars, Konte, Aini.

Sont entrés en jeu : Vibert, Bijot, Gary, Verhoeven.

Résumé de la rencontre

Une réaction était attendue pour cette rencontre et l'opposition s'annonçait difficile. Le match commence plutôt bien puisque Sonny Yvars va ouvrir le score. Décisif, le stéphanois signe son retour avec brio. Les Verts vont rentrer devant à la pause (1-0) et se rassurer après le match cauchemardesque de la semaine dernière. Le second acte commence de la pire des manières puisque les locaux vont rapidement égaliser. C'est l'entrant Yacine Khelifa (numéro 14) qui va remettre les deux équipes à égalité. Malgré des occasions de part et d'autres, le score ne va plus évoluer. Les deux équipes se quittent dos à dos (1-1). Un moindre mal pour les 19 qui vivent tout de même un début de saison compliqué. Les joueurs de Fred Dugand sont 11e sur 14 avec 10 points après 10 journées effectués.

La semaine prochaine, l'ASSE va recevoir le Sporting club de Bastia pour le compte de la 12e journée de U19 national.

Réaction du coach

"Je voulais voir une réaction, je l’ai vu dans l’investissement. Mais nous faisons encore trop d’erreurs, tant offensivement, où l’on doit savoir tuer le match, que défensivement, où l’on fait des erreurs de placement ou de lecture. On travaille depuis le début de saison pour corriger ça, mais la solution est difficile à trouver. On ne peut pas se cacher derrière la maturité, c’est avant tout une question de concentration. On a encore trop d’oublis, qu’on paye cash."