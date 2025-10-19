Ce dimanche, les U19 de l'ASSE se déplacent à Air Bel pour y jouer à 15h. Après un début de saison difficile ils se sont offerts leur deuxième victoire de la saison (1-0), les U19 cherchent à trouver leur rythme pour s'offrir une saison honorable. Avec un groupe très jeune mais qui progresse, le match du jour devait offrir une victoire pour bonifier les dernières sorties. Résumé du match.

Frédéric Dugand a livré son ressenti sur la rencontre contre Cavigal sur le site officiel : "C’est une victoire méritée sur l’ensemble du match. J’ai bien aimé que mon équipe ait été patiente, face à un bloc bas. On a été méthodique, sans précipitation, même dans la construction de la victoire. Le risque était de prendre des transitions, mais on les a plutôt bien négociées. C’est un match cohérent, avec du jeu vers l’avant. La petite frustration réside dans le fait qu’il faut qu’on soit plus tranchant, on loupe deux face à face, on aurait pu se rendre le match plus simple."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Colombet - Teillol, Mnemoi, Kasia, Lengue - Tatuszka, Traore, Ait-Amer - Aini, Konte, Lutin Zidee.

Sont entrés en jeu : Epanya, Toty, N. Mouton.

Résumé du match

Dans un match engagé avec pas moins de six cartons (dont un rouge pour les locaux en fin de rencontre), les Verts ont ramené un bon point. Menés au score rapidement dans cette rencontre (22e), les coéquipiers de Rayan Ait-amer ont forcé le verrou pour revenir au score. C'est l'ailier Noham Aini qui va égaliser à la 70e minute. Un point supplémentaire dans ce début de saison poussif pour les joueurs de Frédéric Dugand.

Pour le prochain match, après les vacances scolaires, les joueurs de Frédéric Dugand recevront Montpellier. Ce match se jouera le dimanche 2 novembre à 14h30.

Crédit photo : asse.fr