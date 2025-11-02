Brillante entrée des Bleuets dans le Tournoi international du Val-de-Marne ! L’équipe de France U16, avec le jeune défenseur de l’AS Saint-Étienne Naoufan Mnemoi dans le groupe, a remporté la 26e édition après un parcours sans faute.

Opposée à la Belgique mardi 28 octobre au Plessis-Trévise, la sélection U16 dirigée par Johan Radet a parfaitement débuté sa campagne en s’imposant 4-2. Dans un match spectaculaire et engagé, les Tricolores ont su faire la différence dans les dernières minutes, grâce à deux réalisations signées Kévin Kaleme (80e+2) et Maoula Niakaté (80e+3).

Si Naoufan Mnemoi, le défenseur stéphanois, est resté sur le banc pour cette première rencontre, il a pu observer un collectif conquérant et discipliné. Cette victoire a posé les bases d’un tournoi maîtrisé, où la France a affiché une belle cohésion et une identité de jeu déjà bien affirmée.

Naoufan Mnemoi, une nouvelle étape en équipe de France U16

Formé à l’AS Saint-Étienne, Naoufan Mnemoi (né en 2010) continue son ascension au sein des sélections nationales. Déjà aperçu en septembre dernier face à la Suisse (1-1), le jeune défenseur avait disputé l’intégralité de la rencontre pour sa première titularisation en équipe de France.

Les observateurs avaient alors salué sa sérénité balle au pied, sa qualité de relance et son sens du placement. Intégré à cette génération 2010 prometteuse, Mnemoi incarne à merveille la formation stéphanoise, réputée pour produire des défenseurs solides et intelligents dans le jeu.

Une finale maîtrisée face au Japon pour décrocher le titre

Ce samedi, à Bonneuil-sur-Marne, les Bleuets retrouvaient le Japon pour un duel décisif, véritable finale du tournoi. À nouveau titulaire pour cette rencontre au complexe Léo-Lagrange, Mnemoi a livré une prestation sérieuse, contribuant à la solidité défensive des siens.

Grâce à une victoire 2-0, la France s’est adjugée la 26e édition du Tournoi international du Val-de-Marne, confirmant la qualité de cette génération. Un deuxième succès en autant de matchs, qui démontre la montée en puissance des jeunes Tricolores et la progression continue du joueur de l’ASSE.

Cette victoire vient conforter le travail de la formation française… et celui du centre de formation de l’AS Saint-Étienne, qui peut se réjouir de voir un de ses protégés participer à ce succès collectif. L’avenir semble déjà prometteur pour Naoufan Mnemoi (portrait ici) et ses coéquipiers de la génération 2010.