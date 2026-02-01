La réserve de l'ASSE affrontait Haut Lyonnais pour un match en retard de championnat. Après un match nul encourageant contre Vierzon (0-0), la réserve voulait bonifier ce point pris a l'extérieur avec un résultat à domicile et sortir de la zone dangereuse. Haut Lyonnais (2e) voulait recoller au leader Orléans. Voici le résumé de la rencontre.

Sylvain Gibert (entraineur de la réserve de l'ASSE) s'est exprimé sur la dernière rencontre contre Vierzon et sur le match de ce dimanche : "Encaisser le penalty en fin de période et être mené aurait été très cruel car on signe une bonne première période. Sur la physionomie du match, la rencontre aurait pu se terminer à 2-2, le nul est logique. On ne renoue pas avec la victoire mais on prend un bon point à l’extérieur chez une équipe réputée joueuse. Les deux prochains matches, à domicile, dont celui face à Hauts-Lyonnais, l’une des équipes les plus costaudes du championnat, doivent nous permettre de renouer avec la victoire."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Maubleu - Stojkovic, Dodote, J. Mouton, Annan - Gadegbeku, Eymard, Traore - Agesilas, Nguessan, Othman.

Sont entrés en jeu : Lutin, Depalle, Hornech, Cheikh.

Résumé de la rencontre

Dans cette rencontre intense et disputée, les Verts vont obtenir les meilleures occasions. Bien que fermée, Meyvin Agesilas est proche de marquer un superbe but d'une frappe pied gauche mais le portier adverse détourne. À la pause, le score est de 0-0 mais les intentions stéphanoises sont louables. En seconde période, le même scénario se produit. Sur un bon débordement d'Agesilas, Cheikh est trouvé mais se montre maladroit pour finir. Dominant mais sans parvenir à concrétiser, le match va laisser des regrets aux joueurs de Sylvain Gibert. Un point et c'est tout (0-0).

La semaine prochaine, les Verts recevront le leader Orléans qui les avait battu (2-0) à l'aller. La rencontre se jouera à l'Etrat le dimanche 8 février à 15h.

Crédit photo : asse.fr