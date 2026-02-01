Philippe Montanier est arrivé à l’ASSE pour six mois avec un an en option. Le club stéphanois a officialisé l’arrivée de son ancien gardien comme successeur d’Eirik Horneland sur le banc. Le Normand a livré ses premiers mots en tant qu’entraîneur du club ligérien.

Ce samedi, Eirik Horneland a terminé son aventure dans le Forez face à Boulogne-sur-Mer. Quelques jours avant la rencontre, l’avenir du Norvégien était scellé et le nom de son remplaçant évoqué. C’est désormais officiel, Philippe Montanier a été chargé de reprendre la tête du club ligérien. Le nouvel entraîneur des Verts se voit confier la mission de faire retrouver l’élite à l’ASSE à la fin du printemps.

Montanier a connu plusieurs montées en tant que coach

Pour la première fois de sa carrière d’entraîneur, Philippe Montanier arrive dans un nouveau club en cours de saison. Le Normand avait toujours été nommé avant le lancement d’un exercice lors de ses précédentes expériences.

Avant d’arriver à l’ASSE, qui ambitionne de retrouver l’élite en fin de saison, le natif de Vernon a déjà réussi à faire monter plusieurs de ses anciens clubs en Ligue 1.

Tout d’abord, lors de sa première expérience en tant que coach principal à Boulogne-sur-Mer, Philippe Montanier avait marqué les esprits. Nommé en 2004, il avait pris la tête d’un club évoluant en CFA (4ᵉ échelon du football français). Dès la première saison, le club nordiste montait en National avant d’y passer deux saisons. En 2006-2007, l’USBCO monte en Ligue 2 avant d’accéder à l’élite lors de la dernière journée de l’exercice 2008-2009.

Pendant sa seconde expérience en Ligue 2, Philippe Montanier a frôlé la montée avec le RC Lens. D’abord en 2018-2019, où le RCL a perdu lors des barrages face à Dijon. La saison suivante, il est remercié alors que le club est troisième, avant que Franck Haise ne prenne la relève. Le technicien ne réalise que deux matchs sur le banc des Sang et Or dans l’antichambre, suffisants pour permettre à Lens de reprendre la deuxième place et de monter en Ligue 1 grâce à l’arrêt prématuré du championnat pendant la crise sanitaire.

Philippe Montanier retrouvera la Ligue 2 à Toulouse en 2021. Dès sa première saison, le Normand permet au TFC de retrouver l’élite en terminant champion après une saison folle. La saison suivante, il remportera d’ailleurs la Coupe de France avant d’être démis de ses fonctions.

Les premiers mots de Philippe Montanier à l’ASSE

Après son arrivée, Philippe Montanier à livré ses premiers mots en tant que nouveau coach de l’ASSE sur le site du club : "Rejoindre l’AS Saint-Étienne est pour moi un moment de grande fierté. Ce club se distingue par son histoire et la ferveur de ses supporters, mais j’ai aussi été personnellement touché par la sincérité de la direction et par le projet ambitieux qui est en train de prendre forme. Mon objectif est de transformer cela en résultats. J’arrive avec une détermination totale à me mettre au service du collectif et à commencer dès aujourd’hui le travail pour offrir au club et à ses supporters ce qu’ils méritent."