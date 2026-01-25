Les réservistes de l'ASSE jouaient ce samedi à 18h30 à Vierzon pour le compte de la 14e journée de national 3. Une rencontre face à une équipe qu'il avait battu à l'aller (2-1). Après un bon début de saison, les joueurs de Sylvain Gibert sont en panne de résultats avec 5 défaites et un nul sur les six dernières rencontre. Il fallait donc réagir à l'extérieur face à une équipe solide à domicile. Résumé du match.

Défaits 2-1 à Macon le week-end dernier, Sylvain Gibert s'est montré déçu pour son groupe sur le site officiel : "Si les adversaires ont eu plus d’occasions que nous, je suis vraiment déçu pour les joueurs, qui ont démontré un excellent état d’esprit, irréprochable, et beaucoup d’implication. Il faut conserver ces valeurs pour avoir cette base à chaque match. Dans le contenu, on manquait de rythme et d’automatisme. On a du boulot, mais j’aurai aimé qu’ils soient récompensés ce week-end à la juste valeur de leur implication."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Toure - Stojkovic, Dodote, J. Mouton, Hornech - Gadegbeku, Depalle, Traoré - Agesilas, N'guessan, Othman.

Sont entrés en jeu : Moulin, Mimoun, Ben Tiba, Achour.

Résumé de la rencontre

Au terme d'une première mi-temps disputé, les Verts et Vierzon se quittent dos à dos (0-0). Les locaux ont manqué un penalty, bien détourné par Issiaka Toure. La seconde période voit les deux équipes avoir la possibilité d'ouvrir le score. En vain. Les Verts ramènent donc un point de ce déplacement à Vierzon.

La semaine prochaine, les Verts joueront leur premier match à domicile de l'année 2026. Ils reçoivent Hauts Lyonnais le dimanche à 15h à l'Etrat. Un derby en perspective donc face à une équipe qui joue les premiers rôles et qui sort d'un parcours exceptionnel en coupe de France. Cela sera également l'occasion de retrouver des visages familiers comme Baptiste Gabard, Samy Messili, Clement Cabaton ou encore Jordan Halaimia.

Crédit photo : asse.fr