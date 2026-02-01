À quelques heures de la fin du mercato d’hiver, Lucas Stassin reste un dossier brûlant à l’ASSE. Malgré une nouvelle approche venue de l’étranger, le club stéphanois campe sur ses positions pour conserver son attaquant belge. Ce dernier est ciblé mais toujours en difficulté devant le but.

Le temps presse. Le mercato d’hiver se referme ce lundi à 20h. Et comme souvent, les dernières heures réservent des rebondissements. À Saint-Étienne, un nom revient avec insistance. Celui de Lucas Stassin. Arrivé comme un pari d’avenir, l’attaquant belge cristallise encore les attentions. Convoité l’été dernier, il n’a jamais quitté le Forez. La direction de l'ASSE a été clair, souhaitant le conserver, malgré plusieurs offres.

Cet hiver, l’histoire se répète. Des clubs étrangers se positionnent. Mais l’ASSE reste ferme. Malgré une efficacité en berne depuis plusieurs mois, la direction veut conserver son joueur. Un choix assumé. Et stratégique.

Lucas Stassin encore ciblé sur le mercato d’hiver

D’après L’Équipe, l’ASSE a repoussé ces dernières heures une nouvelle offre concernant Lucas Stassin. Cette fois, elle émanait du Betis Séville. Le club espagnol a formulé une proposition de prêt payant assortie d’une option d’achat, dont le montant n’a pas filtré.

Une offre rapidement écartée par les dirigeants stéphanois. Sans hésitation. Comme l’été dernier, lorsque le Paris FC avait proposé plus de 20 millions d’euros pour l’attaquant belge. À l’époque déjà, le refus avait été net.

Stassin, 21 ans, est sous contrat jusqu’en 2028. Révélation de la saison passée avec 12 buts et 5 passes décisives, il reste perçu comme un élément à fort potentiel. Même si sa dynamique actuelle interroge. L’attaquant n’a plus trouvé le chemin des filets depuis plusieurs semaines. Un manque d’efficacité qui pèse. Mais qui ne change pas la ligne directrice du club.

L'AS Saint-Etienne assume son choix malgré la disette offensive

À l’ASSE, on estime que Lucas Stassin reste un atout majeur pour la suite de la saison. Le staff, emmené par désormais par Phillippe Montanier, croit toujours en son profil.

Dans un contexte sportif délicat, affaiblir le secteur offensif n’est pas envisagé (l'ASSE n'a marqué qu'un but en 2026). D’autant plus que remplacer un joueur de ce calibre en toute fin de mercato relève du casse-tête.