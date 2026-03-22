Les U19 de l'ASSE affrontaient un cador de ce championnat. En effet, ce déplacement à Montpellier pour y affronter le MHSC avait tout d'une grosse opposition. L'occasion de se mesurer à l'un des meilleurs centres de formation français. Résumé de la rencontre jouée à 15h.

Le coach stéphanois a réagi à la victoire importante contre Air Bel (3-2) du week-end dernier qui donne de l'air au groupe dans sa quête du maintien : "On retient, dans la position dans laquelle on est, la victoire. C’est le point positif de la journée, on casse cette série difficile. Mine de rien, les joueurs, malgré les coups pris sur la tête, ont été conquérants pour aller chercher cette victoire qu’ils méritaient. J’ai apprécié l’état d’esprit de mes joueurs qui ont pris conscience de la situation. C’est bien de gagner ce match, c’est important !"

La compo de l'ASSE

XI de départ : Masse - Teillol, N. Mouton, Mnemoi, Jolivet - Rised, Traore, Moulin - Vibert, Aini, Toty.

Sont entrés en jeu : Ait-Amer, Lengi, Yvars, Bijot.

Résumé de la rencontre

Dès les premières minutes, les Verts ont peiné à entrer dans leur match face à une formation montpelliéraine bien organisée. Les pertes de balle se multiplient, les duels sont souvent perdus, et le manque de précision technique se fait rapidement ressentir. Logiquement, Montpellier ouvre le score à la 22e minute, profitant d’un but contre son camp de la défense stéphanoise (1-0). La situation se complique encore avant la pause : à la 37e minute, après une première tentative repoussée par Mael Massé, les locaux doublent la mise (2-0).

Au retour des vestiaires, les joueurs de Frédéric Dugand continuent de souffrir et concèdent un troisième but sur penalty dès la 50e minute (3-0). La rencontre est ensuite interrompue pendant plus de vingt minutes en raison de fortes intempéries. À la reprise, les Verts montrent un meilleur visage, plus présents dans les duels et évoluant plus haut sur le terrain. Malgré cette réaction, la Génération Verte ne parvient pas à réduire l’écart, faute d’efficacité et de justesse dans le dernier geste.

Les Verts ne rejoueront que le dimanche 12 avril contre Balma à 15h à l'Etrat.

Réaction du coach

Frédéric Dugand à l'issue de la rencontre : "La première heure n’a pas été au niveau. Il y a eu beaucoup de pertes de balle, de pertes de duels, un manque de structure et une agressivité mal placée. On a vécu une première période compliquée. Ensuite, sur la fin, on a montré un sursaut : plus d’énergie, un peu plus de talent, on s’est créé des situations, mais sans finition tranchante, ça n’a pas été concluant.

L’adversaire a su mettre beaucoup de pression, et nous n’avons pas immédiatement pris conscience de l’énergie nécessaire pour rivaliser. Une fois que c’est arrivé, nous avons pu mieux tenir le match. Cela aurait mérité une réduction du score, mais globalement, nous n’avons pas été au niveau.

Le match a été interrompu pendant 20 à 25 minutes à cause de l’orage. À la reprise, nous avons connu notre meilleure période, et un but aurait été mérité. Mais encore une fois, nous n’avons pas été assez tranchants."

Crédit photo : asse.fr