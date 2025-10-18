Ce samedi, les U17 de l'ASSE affrontaient Grenoble Foot 38 à 13h30. Après un début de saison difficile dont le week-end dernier contre Lyon la Duchère (défaite 4-2), les U17 cherchent à trouver leur rythme pour s'offrir une saison honorable. Avec un groupe très jeune mais qui progresse, le match du jour devait offrir une victoire pour bonifier les dernières sorties. Résumé du match.

David Le Moal a d'ailleurs évoqué la rencontre contre Lyon La Duchère sur le site officiel : "Après une première mi-temps décevante, on signe un second acte plus consistant, plus juste dans les sorties de balle. Je déplore que l’on donne trois des quatre buts encaissés. Nous ne sommes pas arrivés à valider nos occasions de but … et on en a eu beaucoup ! Si on rejoue ce match, on pourrait largement l’emporter car même en signant une petite prestation, nous nous procurons une quinzaine de situations, trois fois plus que l’adversaire. C’est très frustrant. Il y avait matière à valider le travail. Il ne faut pas oublier ce match. Il faut que ça nous serve pour ne pas reproduire cette copie."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Vial, Lengi, Assoumani, Jolivet, Marliac, Mendy, Mansouri, Piskor, Akil, Kaloga, Bijot.

Sont entrés en jeu : Dani, Tiambo, Mnemoi.

Résumé du match

La première mi-temps offre une énorme opportunité à Melvin Bijot. En effet, sur un penalty obtenu, l'attaquant stéphanois s'élance mais rate la possibilité d'ouvrir le score. À la pause, les deux équipes regagnent les vestiaires dos à dos (0-0). En seconde période, les stéphanois vont convertir la domination. C'est Ilyes Mansouri et Mathéis Piskor qui vont inscrire chacun leur tour un but avant que Assoumani marque le dernier but. 3-0, c'est le score final de cette rencontre pour les 17 qui engrangent des points !

La semaine prochaine les U17 seront en vacances. Ensuite, les joueurs de David Le Moal se déplaceront à Air Bel pour y affronter le club où est prêté l'attaquant stéphanois Enzo Mayilla. Ce match se jouera le dimanche 2 novembre à 14h30.

