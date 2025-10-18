La 10ᵉ journée de Ligue 2 se poursuit ce samedi avec trois rencontres au programme. L’ASSE recevra le Mans plus tard dans la journée, mais deux rencontres avaient lieu à 14h. Résumé de Dunkerque - Montpellier et Laval - Red Star.

Le Red Star fait partie des équipes surprises de ce début de saison. Quatrièmes avant la trêve internationale, les franciliens se déplaçaient à Laval ce samedi après-midi. Dix septièmes de Ligue 2, les tangos n’ont toujours pas connu le succès au Stade Francis-Le-Basser cette saison. Les hommes d’Olivier Frappoli n’ont remporté qu’une seule de leurs neuf premières rencontres de l'exercice 2025-2026. Avec cinq matchs nuls, Laval compte 8 points et souhaitait faire plaisir à son public pour espérer quitter la zone rouge.

Montpellier voulait rebondir après sa défaite face à l’ASSE

Après un succès épatant (6-2) face à Amiens lors de sa dernière sortie à domicile, Dunkerque retrouvait le Stade Marcel-Tribut face au MHSC ce samedi après-midi. Les Montpelliérains sortent d’une défaite frustrante face à une équipe stéphanoise (0-2) réaliste lors de la 9ᵉ journée de Ligue 2. Malgré de nombreuses opportunités, les pailladins n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets face à une équipe de l’ASSE qui aura su piquer à deux reprises en première période. Auteurs d’un début de saison mitigé, les hommes de Zoumana Camara avaient montré de bonnes choses face aux Verts et souhaitaient capitaliser cet après-midi.

Résumé des rencontres

Montpellier 1-0 Dunkerque

Alors que la rencontre a mis longtemps à se débrider, Montpellier va être proche d'ouvrir la marque par Alexandre Mendy mais ce dernier voit sa tentative frapper la barre transversale. C'est finalement en fin de rencontre (82e), qu'il va ouvrir le score sur une merveille de passe de Victor Orakpo. Victoire 1-0 pour les héraultais.

Laval 0-1 Red Star

Dans ce duel âpre, les deux équipes sont allées au bout du temps additionnel pour se départager. Damien Durant a offert la victoire au Red Star à la 94e.