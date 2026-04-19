Les U17 de l'ASSE jouait ce dimanche à 13h contre l'AS Saint Priest, club de la banlieue lyonnaise. Battu à l'aller au terme d'un scénario fou, les Verts retrouvaient Mahé Royet, ancien attaquant de la maison verte. Résumé de la rencontre jouée au stade Georges Beretta à 13h.

La semaine dernière, les U17 ont une nouvelle fois déçu en concédant le nul contre la lanterne rouge (3-3) comme l'analyse David Le Moal, le coach stéphanois : "On a plutôt bien démarré ce match, avec beaucoup de situations, de la verticalité et ce but marqué rapidement. Après l’égalisation de la JS, on devient timides, même si la machine se relance en deuxième mi-temps avec ces deux buts marqués. Après une erreur de compréhension et cette réduction du score concédée à la 90e, ça devient vite le feu. La JS marque ce très beau but, mais on avait le match en main. On n’est pas assez mâtures pour rester calmes et mesurés, ça nous prive de ces trois points."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Vial - Akil, Assoumani, Ngindu, Marliac - Mansouri, Mendy, Thouilleux - S. Fuleki, Bijot, Piskor.

Sont entrés en jeu : Kaloga, Mnemoi, Freychet.

Résumé de la rencontre

La première demi-heure de jeu est tres prolifique pour l'ASSE. Les Verts vont inscrire quatre buts en moins de trente minutes. Ilyes Mansouri va s'offrir un triplé pour son retour dans son club formateur alors que Samuel Fuleki va marquer un but à la demi-heure de jeu puis juste avant la mi-temps. 5-1, c'est le score à la pause d'une mi-temps quasi parfaite. En seconde période, Fousseni Kaloga et Bijot vont clore le spectacle. 7-1, c'est le score final.

Pour la prochaine rencontre, les coéquipiers de Paolo Freychet se déplaceront au Gazelec Ajaccio pour la dernière rencontre de l'année à l'extérieur. Un match qui se jouera le dimanche 3 mai à 15h.