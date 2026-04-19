Entre une défaite qui relance la course à la montée, des mouvements en coulisses chez les jeunes, un dossier chaud de prolongation chez les pros et la menace persistante de dissolution des groupes ultras, l’ASSE a vécu une semaine bien remplie. retrouvez les quatre infos qu'il fallait retenir cette semaine...

Dans une rencontre qui semblait pourtant à leur portée, les Verts ont sombré, gâchant une occasion idéale de consolider leur avance avant un calendrier périlleux. Face à la lanterne rouge, l’ASSE avait l'obligation de prolonger sa série d'invincibilité de dix matches pour aborder sereinement les prochaines échéances.

Cueillis à froid dès la 50ème seconde, les Stéphanois n'ont jamais trouvé la faille pour revenir au score. Pire, ils ont encaissé un second but, scellant une défaite 2-0 en faveur de Bastia.

Si ce revers ne modifie pas le classement dans l'immédiat, il comporte deux conséquences majeures. D'abord, le leader Troyes reprend quatre points d'avance, ce qui signifie que l'ASSE ne pourra pas s'emparer de la première place lors du choc face à l'ESTAC la semaine prochaine. Plus préoccupant encore : Le Mans revient à égalité de points. À l'aube d'un calendrier corsé, les Verts devront réagir pour ne pas glisser à la 3ème place, synonyme de barrages et d'incertitude.

Deux nouvelles recrues chez les jeunes de l'ASSE !

David Mimbang débarque officiellement à l’ASSE. Comme annoncé par le président de son club camerounais, le milieu de terrain est attendu dans le Forez avant même sa majorité afin de faciliter son intégration. L’accord pour le joueur avait déjà été trouvé dès janvier après des négociations menées par Alexandre Lousberg et Huss Fahmy.

Reconnu pour son important volume de jeu, le jeune Camerounais affiche également de belles promesses techniques et une maturité précoce. À seulement 17 ans, cet international U20 camerounais s’entraîne actuellement avec le groupe National 3 pour parfaire son acclimatation.

Parallèlement, un autre espoir, David Bondoma (16 ans), est lui aussi à l’essai. Sa situation diffère toutefois : en raison de son jeune âge, il ne pourra pas s’engager officiellement avant ses 18 ans. L'objectif de la direction stéphanoise est de l'évaluer sur la durée avant d'envisager, à terme, une signature.

Stassin prolongé pour une potentielle montée en Ligue 1 ?

Portée par son retour en forme et une montée qui se précise, la prolongation de Lucas Stassin devient un dossier prioritaire pour l’ASSE. Les dirigeants stéphanois, déterminés à conserver leur pépite, vont désormais devoir convaincre le jeune attaquant belge de poursuivre l'aventure sous le maillot vert.

Auteur d’une deuxième partie de saison impressionnante en Ligue 1 l’an dernier, Stassin avait explosé au sein d'une équipe alors à la dérive. La relégation a toutefois marqué un coup d'arrêt pour le "Diable Rouge" : en plus d’une baisse de salaire, il a vu ses chances de disputer la Coupe du Monde s'amenuiser, ce qui avait motivé ses envies de départ.

Bien que son contrat coure jusqu’en 2028, le prolonger enverrait un signal fort sur l'ambition du club de redevenir compétitif en conservant ses meilleurs éléments. Les prochaines semaines seront décisives pour savoir si Stassin s'inscrit dans la durée ou s'il privilégiera un nouveau défi.

Le Chaudron ne se dissout pas !

La menace de dissolution plane de nouveau sur le Chaudron. Malgré une mobilisation historique l'an dernier, la procédure visant les groupes Ultras stéphanois a été récemment relancée. Lors des auditions de lundi dernier à Paris, les débats ont été longs et marqués par une tension palpable, bien qu'aucun verdict n'ait été rendu sur le champ.

La stratégie des autorités interpelle : alors que le club et les collectivités investissent massivement pour sécuriser Geoffroy-Guichard, le gouvernement semble privilégier une réponse radicale. Pour les groupes, l'incompréhension est totale : on leur impute des incidents récents dont la responsabilité, selon eux, dépasse largement le cadre de leurs seules associations.

Le Peuple Vert est désormais dans l'attente. Si le décret de dissolution venait à être signé, les conséquences seraient immédiates : disparition juridique des structures et interdiction de tout signe distinctif en tribune. Un coup de massue qui pourrait durablement transformer le visage du Chaudron.