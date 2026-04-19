Après la défaite de l’ASSE à Bastia (2-0), Ben Old n’a pas caché sa frustration. Le milieu stéphanois met en lumière un problème récurrent loin de Geoffroy-Guichard.

L’AS Saint-Étienne continue de souffrir à l’extérieur. Battus par Bastia ce samedi (2-0), les Verts enchaînent une nouvelle contre-performance loin de leurs bases. Une situation qui commence sérieusement à interroger en interne. Après la rencontre, Ben Old s’est exprimé avec lucidité et une pointe d’incompréhension. Le joueur, qui disputait son 42e match sous le maillot stéphanois, a reconnu les difficultés de son équipe à imposer son jeu hors de ses terres. Avec déjà 8 défaites au compteur depuis le début de saison, le constat est lourd. Et les mots employés traduisent une véritable incompréhension.

ASSE : un problème mental à l’extérieur ?

Relayé dans le Progrès, Ben Old n’a pas cherché d’excuses. Le milieu de terrain évoque un manque d’engagement évident. « Il y a vraiment de la déception et de la frustration », confie-t-il. Avant d’insister : « On savait qu’il fallait venir se battre avec détermination et on n’a pas réussi à le faire. »

Des propos forts qui traduisent un déficit d’intensité. Mais au-delà de l’aspect physique, c’est surtout l’approche mentale qui pose question. L’international néo-zélandais parle même d’une situation « étrange ». Selon lui, l’équipe n’aborde pas les rencontres à l’extérieur avec le même état d’esprit.

Un constat inquiétant pour une formation qui ambitionne de jouer les premiers rôles en Ligue 2. Car sans résultats hors de Geoffroy-Guichard, difficile d’espérer une dynamique durable.

ASSE : une série noire qui interpelle

Avec cette nouvelle défaite, l’ASSE confirme ses difficultés loin de ses bases. Ce revers à Bastia n’est pas un accident isolé. Il s’inscrit dans une tendance négative qui dure depuis plusieurs mois. Trop souvent, les hommes de Philippe Montanier passent à côté de leurs matchs à l’extérieur.

Le manque de constance devient un frein majeur. Capables de belles performances à domicile, les Verts peinent à reproduire le même niveau ailleurs. Une irrégularité qui coûte cher au classement.

Ben Old lui-même reconnaît ne pas avoir d’explication claire : « Je n’arrive pas à comprendre pourquoi. » Une phrase qui résume parfaitement le flou qui entoure ces prestations.

Le chantier semble donc autant psychologique que tactique. Et il pourrait devenir prioritaire dans les semaines à venir. Car sans réaction rapide, les ambitions stéphanoises pourraient être sérieusement freinées.