Surpris par une défaite lors de la dernière journée à l'Olympique de Rovenain qui s'est montré ultra réaliste (1-0), les joueurs de Fredéric Dugand voulaient réagir pour cette troisième journée de championnat. Les U19 de l'ASSE se déplaçaient ce dimanche à Béziers. Résumé de la rencontre jouée à 15h.

Fredéric Dugand s'est montré amer sur le site officiel du club après la défaite concédée contre l'Olympique Rovenain le week-end dernier : "Ce qu'on a proposé dans le jeu, ce n'est pas ce qu'on espère. Défendre ensemble, comme on a pu le faire à Marseille, c'est une chose. Mais, ici, chez nous, on se doit de faire le jeu, de produire des courses, de mettre de la qualité technique. Je suis en colère car aujourd'hui, on ne fait pas un bon match."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Masse - Lengi, Mbambi, Mnemoi, Jolivet - Gary, Traore, N. Mouton, - Vibert, Zibi, Toty.

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Sont entrés en jeu : Akil, Assoumani, S. Fuleki, Marliac.

Résumé de la rencontre

Pour ce troisième match contre Béziers, les Verts n'ont pas trouvé la solution. Pire, ils ont concédé une défaite qui n'arrange pas ce début de saison délicat. Rapidement pris à défaut après un quart d'heure de jeu, les locaux vont doubler la mise juste avant la mi-temps. 2-0 à la pause ! Soucieux de revenir, le coach Fred Dugand fait rapidement des changements pour redynamiser et essayer d'inverser le cours de cette rencontre. En vain, les U19 ne trouveront jamais la faille et concèdent une deuxième défaite en trois matchs. Avec un petit point récolté à Marseille lors de la première journée, ils sont avant-derniers et relégables de ce championnat.

La semaine prochaine, les verts recevront le FC Borgo pour sortir de la zone rouge et enfin faire tourner le compteur points. Une rencontre qui se jouera le samedi à 19h30 à l'Etrat.

Crédit photo : asse.fr