L’ASSE a signé une cinquième victoire en cinq journées face à Montpellier (3-1). Après la rencontre, Maxime Bernauer a livré un témoignage fort sur la dynamique actuelle des Verts, tout en appelant ses coéquipiers à garder les pieds sur terre.

L’ASSE continue son sans-faute. Face à Montpellier, les Verts ont décroché une nouvelle victoire (3-1), la cinquième en autant de journées de championnat. Une performance qui confirme le début de saison parfait des joueurs de Ian Cathro.

Dans un Geoffroy-Guichard plein, les Stéphanois ont notamment pu compter sur des réalisations de Maxime Bernauer, Boakye et Duffus. Une soirée particulière pour le défenseur stéphanois, qui a inscrit un but spectaculaire et savouré cette nouvelle victoire devant son public.

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Au coup de sifflet final, Bernauer a surtout insisté sur la solidité collective affichée par l’ASSE. Il estime que les Verts ont répondu présent face à un adversaire présenté comme l’un des premiers gros tests de cette saison.

Le défenseur stéphanois savoure la cinquième victoire

Maxime Bernauer ne cachait pas sa satisfaction après cette nouvelle victoire de l’ASSE. Le défenseur stéphanois savait que la rencontre face à Montpellier pouvait être particulièrement disputée.

« C’est ce qu’on voulait, la victoire. On savait que ça allait être un match serré car c’est une bonne équipe qui a fait un bon début de saison », a-t-il expliqué.

Le joueur estime que les deux équipes ont livré une première période équilibrée. Les Verts ont toutefois réussi à profiter de leur temps fort pour prendre l’avantage avant de voir Montpellier revenir au score sur une erreur de concentration après un coup de pied arrêté.

Malgré cette égalisation, l’ASSE a su reprendre le contrôle de la rencontre pour finalement s’imposer 3-1.

Cette cinquième victoire consécutive avait une saveur particulière pour Bernauer. D’abord parce qu’elle permet aux Stéphanois de poursuivre leur incroyable série. Mais aussi parce qu’elle a été obtenue devant un Geoffroy-Guichard à guichets fermés.

« On avait à cœur de faire la cinquième victoire d’affilée. C’est chose faite en plus avec le stade plein. C’était exceptionnel ! »

ASSE : Maxime Bernauer veut garder les pieds sur terre

Si Maxime Bernauer savoure pleinement le début de saison de l’ASSE, le défenseur refuse de s’enflammer. Avec cinq victoires en cinq rencontres, les Verts affichent pourtant un bilan parfait.

Le Stéphanois préfère rappeler que la saison est encore très longue.

« Franchement il y a un truc qui se dégage de cette équipe, c’est la première fois depuis que je joue au foot que je ressens ça. Maintenant faut qu’on reste très froid car c’est que cinq matchs. Cinq d’affilée mais que cinq matchs. C’est encore très long. »

Un discours qui illustre l’état d’esprit affiché par le groupe depuis le début de la saison. Bernauer considère cette rencontre contre Montpellier comme un premier véritable test pour l’ASSE. Et malgré quelques imperfections, les joueurs de Ian Cathro ont su faire ce qu’il fallait pour décrocher les trois points.

Le défenseur est également revenu avec humour sur son magnifique but. Une réalisation qu’il doit en partie à son travail effectué à l’entraînement ces dernières semaines.

« J’avais jamais mis un but comme ça de ma vie. Ça fait trois semaines que je bosse les reprises à l’entraînement. »

Une préparation qui a donc porté ses fruits. Bernauer a aussi salué le service de Cardona, à l’origine de l’action, tout en avouant avoir quelques difficultés à se souvenir précisément de son geste après la rencontre, tant l’euphorie de la célébration était forte.

Mais au-delà de son but, c’est surtout le collectif que le défenseur souhaite mettre en avant. Pour lui, cette victoire est celle de tout un groupe.

« On avait besoin de tout le monde pour ce match. Ceux qui sont rentrés et ceux qui ne sont pas rentrés… l’état d’esprit est vraiment bon depuis le début de saison et ça se voit sur le terrain. »

Un message qui résume parfaitement le début de saison de l’ASSE. Les Verts enchaînent les victoires, le groupe semble soudé et Geoffroy-Guichard répond présent. Les nouveaux ont également pu découvrir le Chaudron dans une soirée victorieuse.

Mais Bernauer l’assure : malgré cette dynamique exceptionnelle, le groupe doit rester concentré. Cinq matchs, cinq victoires. Le départ est parfait. Mais le plus important sera désormais de faire durer cette série.